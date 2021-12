La grande nuit des Ours est un recueil de contes, des éditions Glénat jeunesse, paru en novembre 2021. Un beau livre de Martine Laffon, Caroline Laffon et Elise Mansot, qui traverse les époques, les pays et les cultures, pour offrir un beau moment de lecture.

Dans la nuit noire de l’hiver, lorsque la lune rouge fut au-dessus de la forêt, les ours, un à un, arrivèrent. Ils s’installèrent, sans un bruit, autour du feu. Tout le monde les croyait endormis, au fond de leur tanière, pour hiberner. Mais les animaux étaient venus de loin, ils avaient marché longtemps, malgré le froid, les dangers et les hommes. Cette nuit de lune rouge, Douchka leur racontait des histoires. La femme était des leurs. Elle chantait et dansait comme les ours, elle savait gronder, se frotter aux écorces des arbres et boire des torrents glacés. Elle voyageait beaucoup, comme eux, au-delà des frontières, des montagnes, des déserts et des mers…

Alors que la lune rouge de l’hiver se pointe, sept ours se retrouvent auprès de Douchka, pour entendre des histoires. Ainsi, les jeunes lecteurs sont plongés, comme les ours, dans les récits variés et captivants, de la femme conteuse. Sept contes à découvrir et lire, invitant au voyage, entre Amérique du nord, Norvège, Canada, Pérou, Ecosse, Italie et Corée. Les histoires sont variées, tout comme les héros, avec des ours bruns, comme des ours blancs. Les enfants vont ainsi découvrir des histoires de cet animal puissant, féroce, mais aussi doux, affectueux. Les jeunes gens vont avoir peur, mais aussi rire de ces aventures incroyables, qui peuvent rappeler certains contes populaires, comme Boucle d’Or et les trois ours. Des illustrations viennent compléter l’ouvrage, avec un trait rond, des personnages expressifs et un choix de couleurs.

La grande nuit des Ours est un recueil d’histoires, des éditions Glénat jeunesse, qui invite à redécouvrir cet animal fétiche. Un beau livre regroupant sept contes de tous horizons, qui mettent en avant un animal puissant, fort, mais aussi parfois ridicule, car ainsi va la vie des ours…