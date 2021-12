Que sont les jeux Gacha et pourquoi sont-ils si populaires

Ces derniers temps, les jeux Gacha sont à la mode pour toutes sortes de joueurs mobiles. Qu’il s’agisse de jeux comme Gacha life, Gach Club ou GenShine Impact, ils sont toujours en tête de liste pour les utilisateurs d’Android et iOS. Mais même s’il est si populaire, il y a eu beaucoup de controverses liées à son gameplay. Ainsi, dans cet article, laissez-nous vous aider à tout comprendre sur l’origine du jeu Gacha et ce qui le rend si spécial.

Que sont les jeux Gacha ?

Gacha est un genre d’origine japonaise et a commencé au début des années 2010. C’est la base de presque tous les jeux au Japon et est rapidement devenu populaire en Corée et en Chine. Maintenant, il est demandé dans le monde entier avec sa franchise de grands noms comme Marvel, Disney et Star Wars. Le terme jeu Gacha a été inventé à propos du distributeur automatique de jouets appelé Gacha en japonais. Tout comme nous avons des distributeurs automatiques de collations et de boissons, le Japon a dédié des distributeurs automatiques de jouets animés mignons.

Dans les jeux virtuels, ceux-ci jouent des rôles différents, car certains jeux sont basés sur l’habillage et d’autres ont intégré le gacha comme un seul concept. Ces jeux fonctionnent principalement en vous fournissant un objet après avoir fait tourner une roue ou jouer sur une machine à sous. Cela fonctionne avec les joueurs qui dépensent de la monnaie dans le jeu pour acheter différents objets dans le jeu. La plupart du temps, ils sont appelés jeux mobiles F2P ou Free play, car vous dépensez la devise du jeu, mais dans certains cas, vous payez de l’argent réel pour les acheter. Par conséquent, le modèle des jeux Gacha repose sur le fait que le distributeur automatique Gacha en fait partie intégrante.

Types de jeux Gacha

Alors, quelles catégories de jeux en font partie ? Eh bien, il peut être facilement ajouté à n’importe quel type de jeu, qu’il s’agisse de jeux de rôle d’action, de puzzle ou de combat. Mais il existe différents types de jeux de gacha et nous les avons répertoriés pour vous-

Gacha complet : Également connu sous le nom de Kompu Gacha et c’était le modèle le plus populaire dans les jeux mobiles. Maintenant, il est complètement interdit en raison de son implication dans la monétisation illégale. Box Gacha : Ce type de jeu Gacha a un ensemble de probabilités connues. Au fur et à mesure que la possibilité d’obtenir une récompense augmente car il y a moins d’articles dans la boîte virtuelle. Il a gagné en admiration après l’interdiction de Kompu Gacha. Redraw Gacha : Dans ce type, un joueur est autorisé à rejouer le tir s’il n’est pas satisfait du résultat. Beaucoup de jeux offrent cela gratuitement au départ et cela tient le joueur plus longtemps avec eux. Gacha consécutif : Dans ce type de jeu Gacha, les chances de gagner du joueur augmentent à mesure qu’il dépense en masse. Donc, commander un tas de rouleaux vous rapprochera de la réception de plus d’articles. Step-up Gacha : Avec ce type de jeu, les joueurs doivent augmenter leurs piles à chaque lancer. Cela fonctionne dans le sens de gagner plus d’objets et cela fonctionne également pour les jeux à dépenses élevées. Gacha ouvert ou fermé : Cela ressemble plus aux probabilités cachées des chances que vous obteniez des objets rares. Gacha à prix réduit : Il fonctionne comme une offre des différentes sociétés de jeux pour impliquer les joueurs. Ils permettent aux joueurs de rouler à des prix spéciaux en organisant des événements ou des campagnes.

Qu’est-ce qui les rend si populaires ?

C’est formidable que vous sachiez maintenant à quel point Gacha est un genre de jeu incroyable. Alors, penchons-nous maintenant sur la raison pour laquelle l’idée du Japon est devenue un mécanisme rentable. Bien qu’entourés de controverses, les jeux Gacha sont une tendance parmi les joueurs depuis plus d’une décennie maintenant. La raison derrière cela est qu’ils ont un jeu pour tous les types de joueurs, qu’il s’agisse d’un groupe d’âge, d’une plate-forme spécifique, etc.

La psychologie derrière cela est simple : les joueurs ressentent la même excitation que de gratter le billet de loterie ou de recevoir un cadeau. Les émotions derrière la surprise la rendent intéressante et donc enrichissante. Alors, ajoutez cela à l’adrénaline d’un jeu d’aventure ou d’un autre jeu qui vous excite. Là, vous obtiendrez le mélange de la potion pour vous garder accro même si cela vous demande de dépenser de l’argent.

Les jeux de ce concept sont visuellement attrayants et avec un gameplay exceptionnel. C’est la raison pour laquelle les jeux Gacha deviennent de plus en plus populaires en raison de la facilité d’accès sur les smartphones.