Demain nous appartient sur TF1 : rencontre avec Camille Genau (Sara)

Les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » vont bientôt assister au mariage de Sara et Roxane. Une suite logique pour ces deux jeunes femmes amoureuses depuis longtemps dans la série. Les auteurs de DNA ont eu la bonne idée de prévoir la cérémonie pendant cette période de fêtes de fin d’année, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Durant le Festival de Télévision de Monte-Carlo, nous avions pu rencontrer Camille Genau, qui interprète Sara, la jeune policière de DNA. C’était son premier festival et elle nous avait parlé de son rôle, auquel elle est très attachée.

France Net Infos : Vous incarnez Sara, une policière. Dans la série, il y a souvent des rebondissements. Vous ne semblez pas vous ennuyer…

Camille Genau : Tout le monde passe au commissariat à un moment donné! Ca nous donne l’occasion de jouer avec beaucoup de comédiens, pas seulement ceux qui interprètent des policiers. Il n’y a donc pas de frustration.

France Net Infos : Apportez-vous des suggestions, des idées pour votre personnage ?

Camille Genau : Je me souviens d’une scène ou Karim (Samy) sort du commissariat en disant « bon boulot les gars ! ». La réplique était écrite comme cela. Je sais que le masculin l’emporte sur le féminin mais j’ai tenu à faire une blague après, qui a été gardée.

France Net Infos : Vous avez été absente de DNA un certain temps. Etes-vous satisfaite de la direction qu’a prise votre personnage ?

Camille Genau : J’étais partie de la série pendant dix mois. J’ai eu du mal à gérer cette nouvelle vie et j’ai eu besoin de faire une pause. Quand on m’a proposé de revenir, je ne savais pas si j’étais vraiment prête. J’avais une certaine appréhension quand on m’a dit que j’allais être policière. Maintenant je suis ravie !

France Net Infos : Sara est aussi épanouie dans sa vie privée. Elle est en couple avec Roxane…

Camille Genau : La représentation de leur couple est très fluide. Tout s’est fait naturellement. Je suis très contente que ça aille dans ce sens-là. Malheureusement, de nos jours encore, de nombreux jeunes se font encore chasser de chez eux parce qu’ils sont homosexuels. Les auteurs de TF1 ont prévu de belles choses pour Sara et Roxane…

France Net Infos : La série vient de fêter son 1000ème épisode. Qu’est-ce que cela vous a fait ?

Camille Genau : Ca fait plaisir et ça fait peur en même temps. On a un attachement à cette série, à Sète. Mille épisodes, ça fait un long moment dans une vie. On se dit que tout cela peut s’arrêter un jour… Mais tant que je serai épanouie dans la série, je resterai !