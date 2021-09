7 des plus anciens jeux de société au monde

Les jeux de société sont un moyen fantastique de passer quelques heures. Toutefois, si vous avez l’esprit de compétition, les choses peuvent devenir passionnantes ! Les jeux de société célèbres comme le monopoly sont des créations assez récentes, mais les jeux de table existent depuis des siècles. Voici donc un récapitulatif des jeux les plus anciens du monde que vous devriez essayer aujourd’hui.

n° 1 les échecs

De façon stupéfiante, les échecs remontent au 6e siècle de notre ère, lorsqu’ils ont été joués pour la première fois en Inde. Les échecs sont un jeu de stratégie et de compétence. Il est facile à prendre en main, mais incroyablement difficile à maîtriser, les meilleurs joueurs du monde se disputant souvent la gloire dans des tournois de haut niveau. Des échiquiers antiques datant du 12e siècle sont exposés dans des musées. Les échecs sont un jeu qui ne se démode jamais. Son ancien ensemble de cavaliers, de fous et de reines vous dit tout ce que vous devez savoir sur son histoire légendaire.

n° 2 le Keno

Le Keno ressemble à une loterie ou à un jeu de bingo, il semble donc beaucoup plus moderne qu’il ne l’est en réalité. Ce jeu est d’origine chinoise et remonte à au moins 2000 ans, si ce n’est plus. Les règles sont beaucoup plus simples que celles des échecs. Les joueurs sélectionnent une série de numéros (généralement 20) dans une liste plus large (généralement environ 80), puis les numéros sont tirés au sort, un peu comme au bingo. Vous gagnez en obtenant le plus grand nombre de numéros. C’est un jeu simple, amusant et rapide, et de nombreuses personnes jouent au keno en ligne dans les casinos, preuve de sa popularité durable.

n° 3 le Backgammon

LeBackgammon est le plus ancien jeu connu au monde. Ses origines remontent à au moins 2000 ans. Des fouilles archéologiques en Iran ont prouvé leur âge. Comme tous les autres jeux anciens, la beauté du Backgammon réside dans sa simplicité. Le jeu est facile à prendre en main et consiste à déplacer des pions entre des triangles en fonction du rôle d’un dé. Comme aux échecs, cependant, cette simplicité cache des mécanismes plus profonds, et les joueurs doivent faire preuve de stratégie pour gagner.

n° 4 le Mahjong

Un autre jeu chinois, le Mahjong, remonte à l’époque de la dynastie Qing. C’est l’un des jeux les plus complexes de la liste. Il s’agit de manipuler des tuiles décorées (semblables à des dominos) et d’essayer de compléter son jeu. Il existe de nombreux jeux de tuiles anciennes en circulation, et le Mahjong a la réputation de brouiller les frontières entre les jeux de société et l’art. Cependant, certains de ces ensembles sont vraiment magnifiques et atteignent des sommes considérables lors des ventes aux enchères.

n° 5 le jeu de l’oie

Peu de gens en auront entendu parler, mais il s’agit pourtant du premier jeu de table commercialisé au monde. Le jeu de l’oie a été créé et ensuite fabriqué par la tristement célèbre famille Médicis en Italie vers 1557. Il se distingue du reste de la liste par son caractère purement chanceux. Il n’y a aucune stratégie à mettre en œuvre : les joueurs naviguent sur le plateau en essayant de ne pas atterrir sur la case 58 (ce qui signifie qu’il faut recommencer).

n° 6 le Blackjack

Légèrement plus récent que certains des autres jeux énumérés ici, le Blackjack fait toujours l’objet d’un débat quant à sa véritable origine. Cependant, la plupart des gens s’accordent aujourd’hui à dire qu’il a été inventé dans les années 1700 dans les casinos français. Aujourd’hui, c’est le jeu de table par excellence des casinos, mais il n’est pas nécessaire de jouer de l’argent pour profiter du charme du Blackjack. Ses règles simples, ses décisions difficiles et ses moments palpitants en font l’un des jeux les plus populaires au monde, et tout ce dont vous avez besoin pour jouer est un jeu de cartes !

n° 7 le jeu du moulin

Le jeu du moulin remonte à l’époque de l’Égypte ancienne et il est encore largement pratiqué en Europe. Le jeu se joue à deux et consiste à utiliser des pions (semblables à ceux des dames) pour former des lignes verticales et horizontales de trois. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, car l’autre joueur essaie de faire exactement la même chose, de sorte que le jeu du moulin peut être densément tactique.