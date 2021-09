Postillons – Journal d’une pandémie est le premier album d’auteur de Félix, paru aux éditions Rouquemoute, fin août 2021. Une bande dessinée qui retrace la déambulation de Félix, à Paris, pendant le premier confinement, entre critiques cinglantes et tendresse envers les compatriotes.

C’est en novembre 2019, que tout ce merdier a commencé, causé par le coronavirus, qui a pour origine le marché de Wuhan, en Chine. Un lieu où ils vendent n’importe quoi ! Il y a des louveteaux, des pangolins, du rat, du crocodile et bien évidemment du coronavirus ! Il n’y a que sur le site « Peta France.com » que l’on remet en question la base du problème, soit la bidoche ! En effet, depuis des années, les gens se moquent des Vegans, et être végétarien à Charlie Hebdo c’est plutôt dur à vivre, avec toutes les moqueries des camarades… Le journal débute quelques mois plus tard, le samedi 14 mars, à 10h, où comme chaque matin, Félix promène son chien au bord de la Seine. Sur le quai, il voit un mec qui désinfecte le béton pour faire des pompes en téléphonant. A 11h, pour les courses, il constate que les caissières ont troqué les bonnets de Noël contre les masques et les gants chirurgicaux.

C’est réellement un journal qui est à découvrir dans cet ouvrage, retraçant des petits comme des grands moments, avec les appréhensions, les sentiments et les convictions de l’auteur. On découvre donc un quotidien chamboulé, tant pour Félix, que pour le monde qui l’entoure, tentant de se plier aux règles et de continuer à vivre. Le contexte sanitaire n’est pas très propice à l’humour, mais malgré tout, et avec du recul, on arrive à trouver quelques situations cocasses, où l’on sourit et rit. La critique est aussi à retrouver dans cette bande dessinée qui pointe du doigt certaines décisions gouvernementales, bêtises humaines… Le récit est assez précis, avec ce journal assez bien documenté, qui permet aussi de se retrouver facilement et de se souvenir. Le virus, les masques ont aussi leur place et leurs mots à dire dans cet ouvrage amusant. Le dessin est expressif, plutôt rond, caricatural, parfois grossier et peu travaillé, satisfaisant pour cet album humoristique.

Postillons – Journal d’une pandémie est un premier album de Félix, paru aux éditions Rouquemoute, qui dépeint le quotidien de l’auteur pendant la pandémie, se moquant, critiquant le système, les situations improbables, le désespoir, la connerie, l’humanité…