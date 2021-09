Angel – Le sanctuaire des hérétiques – Seconde partie

Le diptyque, Angel – Le sanctuaire des hérétiques se termine avec ce second tome, paru aux éditions Soleil, en septembre 2021. Une bande dessinée de Christophe Bec et Claudio Montalbano, dans laquelle l’enquête du journaliste d’investigation se poursuit, accompagné de son ami Florian, inspecteur de police.

Bräncvastel, route de Braskhov, en Transylvanie, Angel accompagne son ami inspecteur de police, Florian. Ils se rendent à la scierie qui est en train de brûler. Sur place, les Popescu ne peuvent rien faire… Les pompiers arrivent, mais il est déjà trop tard pour tenter de sauver quelque chose. Andrei, le propriétaire s’énerve, car cette scierie c’était toute sa vie. La voir partir ainsi, en flammes sous ses yeux en quelques instants, est terrible pour lui. La bataille contre le feu, pour les pompiers, risque de durer jusqu’au matin, car la pluie semble faiblir… Andrei explique à son frère Christian que des employés ont vu la buse planer toute l’après-midi au-dessus de la scierie. Il décide donc que demain, il va se faire un honneur d’abattre cet oiseau de malheur, qui présage toujours le pire, lorsqu’il apparait… Il le jure, les yeux pleins de fureur, regardant sa scierie s’effondrer sous les flammes.

Les étranges phénomènes survenus ces derniers temps à Bräncvastel, ont décidé Angel, journaliste d’investigation, a resté un peu dans cette bourgade et de tenter de mener son enquête. C’est avec l’aide de son ami inspecteur de police, Florian, que les investigations vont reprendre, pour tenter de savoir ce qui se trame derrière tout cela. C’est bien évidemment, dans le château voisin, que les questions vont trouver réponses, ainsi que dans une histoire vieille de plus de sept siècles. La bande dessinée est bien posée, toujours aussi captivante, avec ici, un peu plus d’investigations et moins de phénomènes étranges, pour arriver à une conclusion. Malgré tout, une malédiction semble planer, des destins tragiques se poursuivre, sur fond d’une histoire tragique à dénoncer. Le dessin se veut réaliste, l’atmosphère inquiétante et étrange est toujours présente, offrant quelques belles planches à découvrir.

Angel – Le sanctuaire des hérétiques se poursuit avec le second tome du diptyque, paru aux éditions Soleil, qui présente la conclusion de cette enquête étrange, basée sur des faits mystérieux, étranges et inquiétants, dont les origines remonteraient à l’Inquisition.