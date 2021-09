Quel café choisir pour sa cafetière

Léger, serré, avec ou sans arôme, le café peut en effet se boire de diverses manières, et chacun a son goût. Étant un consommateur inconditionnel du café, vous avez décidé de réaliser désormais vos préparations par vous-même.Pour que cela se fasse, il est impératif de disposer d’une cafetière, et surtout d’y mettre le café approprié. Et c’est bien là votre préoccupation, car vous ne savez comment choisir la bonne mouture. En lisant cet article, vous serez mieux orienté sur le choix de la mouture.

Le café approprié à la cafetière italienne

Si vous disposez d’une cafetière italienne, optez pour du café moulu ou encore celui en grain. En effet, il est indispensable que la mouture du café soit spécialement fine afin que la boisson qui sera obtenue soit parfaite. Attention toutefois à ne pas confondre avec du café expresso, qui est bien plus fin encore.

Il faudra également éviter de mettre dans votre cafetière italienne le café destiné à la cafetière filtre. Sa mouture trop écrue n’est pas appropriée dans ce cas non plus. Pour trouver le café idéal qui ira avec la cafetière italienne, vous pouvez vous approvisionner au cafebonmarche. Vous y trouverez le parfait café moulu qu’il faut pour obtenir une boisson ni trop légère ni trop corsée.

Le meilleur café pour une machine expresso

Si vous êtes un amoureux du café expresso, il faudra être très méticuleux dans le choix du café. En effet, bien que la poudre du café soit très fine, il faudrait s’assurer qu’elle ne laisse pratiquement pas de traces sur vos doigts.

À défaut d’acheter directement un café pour machine expresso, il est possible de s’équiper d’un petit moulin. Très pratique lorsque la machine expresso est manuelle, le moulin permet d’obtenir du café torréfié, et nouvellement moulu. Remarquez que la boisson issue de ce type de café est encore meilleure.

Le café adapté à la cafetière filtre

Lorsque vous possédez une cafetière filtre, optez pour un café dont la mouture est moyenne, c’est-à-dire ni trop fine, ni trop grossière. Grâce à ce type de café, l’eau circulera librement, et vous obtiendrez votre boisson au bout de 3, voire 5 minutes d’infusion.

Ainsi, le café aurait eu le temps de bien s’imprégner de tous les arômes que vous aurez mis. Cependant, si vous avez du mal à trouver la bonne mouture, il faut comparer le café à du sucre en cristal. Ces deux éléments ont des aspects presque identiques.

Le café indiqué pour une cafetière à piston

Ici, il faudra au maximum 5 minutes d’infusion pour que votre tasse de café soit prête et servie. Puisque l’eau s’écoule assez rapidement, c’est du café à mouture grossière qui est indiqué pour cette cafetière. Notez que si vous choisissez un café trop moulu, le temps d’infusion sera plus long, et la mouture traversera le filtre pour se retrouver dans la tasse.