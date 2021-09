Daylily Paris : Des produits conçus spécialement pour les femmes enceintes !

Ça y est, vous êtes enceinte et vous découvrez les premières joies de la grossesse ! Entre excitation et peur, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi. C’est alors que Daylily Paris, l’expert beauté maternité, rentre en jeu ! Et autant vous dire que vous allez adorer cette marque durant votre grossesse (et même après).

Le lait Fondant, rituel vergeture matin (200ml, 26,90€)

Je suis actuellement enceinte de 7 mois et autant vous dire que depuis le début de ma grossesse je fais attention à une chose en particulier : les vergetures ! Autant j’adore être enceinte, mais ressembler à un zèbre n’est pas du tout dans mes projets. C’est pourquoi je fais très attention à bien hydrater mon ventre et toutes les autres parties qui sont sensibles aux vergetures.

Daylily m’a alors proposé de tester leur lait fondant spécial anti vergetures. Pour résumer mon expérience en un mot : enchantée ! (je rajouterais “méga super enchantée” mais ça fait plus d’un mot mais c’est l’idée en tout cas !).

Les 5 huiles végétales (avocat, macadamia, rose, olive et amande) contenues dans ce lait fondant font que l’odeur est totalement divine. En plus, les bienfaits de ces huiles associés à la dermochlorella, un actif issu d’une microalgue, boostent l’élasticité de la peau. Ainsi, le lait fondant prévient et réduit l’apparition des vergetures grâce à sa super composition. Un pur bonheur de l’utiliser matin et soir. En plusieurs semaines d’utilisation, j’ai pu voir que ma peau était très bien hydratée, élastique et surtout qu’aucunes vergetures n’avaient décidé d’élire domicile sur moi. Ouf mission “Zéro zébrures” réussie !

J’ai adoré aussi le fait que le lait fondant pénètre très rapidement, il est non gras et non collant, je peux donc m’habiller sans problème après – enfin avec ma capacité de femme enceinte de 7 mois c’est à dire en mode escargot mais ça c’est une autre histoire …

Il vous suffit donc d’appliquer quelques noisettes sur votre ventre, vos seins, vos hanches et cuisses et de masser jusqu’à pénétration (vous allez voir ça va vite, en tout cas plus vite que de monter les marches d’un escalier … Oui oui, on sent l’expérience je sais … !)

En plus, sa fabrication 100% made in France en partenariat avec des experts de la maternité et de la peau, fait que la crème vergeture grossesse Daylily Paris vous garantit une totale sécurité pour vous et votre bébé in-utero dès le 1er mois de grossesse. Sans compter que sa formule vegan, naturelle et hypoallergénique ne contient donc aucun ingrédient controversé ou non recommandé pendant la grossesse. Et ça, j’adore car depuis que je sais que je suis enceinte je fais extrêmement attention à tout ce que je mange, touche ou met sur ma peau. On n’est jamais trop prudente quand il s’agit de notre bébé. En plus, sur Yuka, sa note est de 100/100 pour vous rassurer !

Vous pouvez donc y aller les yeux fermés !

La pause douceur, masque en tissu (14,90€)

Une des choses qui me manque en étant enceinte (en plus des sushis), c’est d’aller prendre soin de moi dans un institut de beauté. Entre inconfort sur la table ou produits non adaptés à la grossesse, j’ai préféré mettre de côté les soins en institut. Mais Daylily a su trouver le bon produit pour qu’une femme enceinte puisse prendre soin d’elle pendant 15 minutes. Et ce produit c’est le masque en tissu “La pause douceur” à mettre sur notre joli bedon tout rebondi.

“La pause douceur” est spécialement conçu pour le ventre des femmes enceintes. Il contient 50 ml de sérum enrichi en acide hyaluronique, en actifs marins, en beurre de karité et en huiles végétales bio d’avocat et d’olive. Ainsi, il va hydrater, apaiser et diminuer les sensations de tiraillements et de démangeaison.

il suffit donc de l’appliquer sur votre ventre, nettoyé et sec et de profiter de ce délicat moment de douceur pendant 15 minutes. On adore cette texture toute douce du masque en tissu, l’effet frais qu’il dégage, l’odeur toute aussi délicate que le lait fondant ainsi que ce petit effet tatoo sur le tissu. En plus d’être toute hydratée, on se sent donc complètement zen. Le moment est encore plus magique quand bébé réagit en vous donnant des petits coups comme pour vous dire “j’adore cette sensation, continue m’man” (d’ailleurs en écrivant ces quelques lignes, ma fille vous envoie quelques coups de pieds – oui elle est sympa je sais mais c’est tellement mignon !)

Et comme pour son copain le lait fondant, le masque en tissu “pause douceur” est aussi noté sur Yuka 100/100 ! Sans paraben, sans huile essentielle, sans élément nocif pour la grossesse, bref le produit idéal pour enfin se faire plaisir en étant enceinte !

Alors êtes vous prête à découvrir les produits de Daylily ? Si je n’ai qu’un conseil à vous donner : FONCEZ !