Daylily Paris : découverte du Gant Sublimateur et des Bulles lavantes

Avis aux femmes enceintes ou ayant accouché, Daylily Paris prend encore plus soin de vous (et de bébé) avec deux petites nouveautés : Le gant sublimateur et les bulles lavantes.

Daylily Paris est né !

Daylily Paris, c’est la promesse de soins naturels, clean et efficaces, pour une routine beauté 100% safe pendant la grossesse et après l’accouchement, tout en douceur et sensorialité. Tout démarre quand Audrey, la créatrice de la marque, tombe enceinte en 2013. Elle comprend alors à quel point aucune marque ne répond réellement aux attentes des futures mamans. En plus d’être obligée d’éviter la majorité des soins maternité faute d’ingrédients clean, l’application est une véritable corvée plutôt qu’un moment cocooning et de partage avec bébé. En cause : les textures, les odeurs, les flacons… rien ne trouve grâce à ses yeux de future maman. C’est ainsi qu’est né Daylily (qui est d’ailleurs une fleur cultivée en Asie de l’Est, symbole de maternité) ! Depuis la marque ne cesse de s’agrandir !

Le Gant Sublimateur (12,90€)

Lorsqu’on est enceinte (et même quand on a accouché), notre peau est très sensible et surtout sujette à beaucoup de transformations (vergetures potentielles, peau qui tire/gratte etc…). C’est pourquoi il est très important de bien préparer sa peau à recevoir les soins !

Afin de booster l’efficacité des soins anti-vergetures et anti-cellulite, il est fortement conseillé d’intégrer dans sa routine beauté un gant de gommage. Et c’est là qu’apparait le Gant Sublimateur !

Ce gant a deux faces de gommage : une en toile de jute naturelle (côté marron) qui va produire un gommage intense et une autre en coton bio (côté blanc) qui procurera un gommage doux.

On prendra soin bien évidemment de le mouiller avant utilisation. Il suffit ensuite d’appliquer le soin que vous désirez sur votre peau puis d’utiliser votre gant de façon circulaire du bas vers le haut (cela activera en plus votre circulation sanguine !) et hop vous voilà en train de vous faire un gommage.

On apprécie ce gant de gommage qui n’irrite surtout pas notre peau. On se retrouve ensuite avec une peau toute douce et ça on adore !

Les Bulles Lavantes (500ml, 19,90€)

Daylily Paris a eu la bonne idée de créer une gelée de douche qui protège la peau des tiraillements et du dessèchement tout en respectant la barrière hydrolipidique.

Grâce à sa formule naturelle enrichie en extrait de Fleur de Mauve et glycérine végétale bio, les Bulles lavantes sont un vrai petit bonheur sous la douche. Avec ses notes de pêche et de guimauve délicate, la douche devient vite très (trop) gourmande !

En plus, la formule est hypoallergénique sans ingrédients déconseillés pour les futures & jeunes mamans ou pour les bébés. Gros avantage des bulles lavantes : La gelée de douche peut être utilisée dès le premier mois de grossesse, pendant l’allaitement et dès la naissance (sauf nourrissons prématurés). Vous pouvez même l’appliquer sur les cheveux de bébé.

Les bulles lavantes sont 100 % fabriquées en France et composée à 97% d’ingrédients d’origine naturelle (on adore, non?). C’est un soin formulé sans savon, sans tensio-actifs sulfatés, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huiles essentielles, sans PEG, sans colorant artificiel, sans allergènes (Yuka doit être content et mettre une super note !)

En tout cas, après plusieurs douches avec les bulles lavantes, la peau reste douce, elle ne tiraille pas et surtout elle n’est pas sèche ! De quoi éviter quelques désagréments liés à la grossesse ou au post partum.

Associé au gant sublimateur, on a donc deux produits qui prennent soin de notre peau de future/jeune maman. Rien que ça on valide !

Il existe un coffret qui réunit les deux produits ensemble pour un prix de 31,30€. De quoi craquer doublement.

Pour commander (et donc craquer), n’hésitez pas à visiter le site https://daylilyparis.com/fr/