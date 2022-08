Facettes pelliculaires, facettes céramiques, facettes lumineers : quelle différence ?

Avoir un sourire éclatant est un point très important pour se sentir bien dans sa peau. Les traitements dentaux esthétiques sont devenus très tendance depuis ces dernières décennies. Qu’il s’agisse d’avoir un beau sourire comme les stars, ou carrément éliminer les marques du temps, opter pour les facettes dentaires s’avère être une solution adaptée afin de retrouver un beau sourire. Mais quels types de facettes choisir ? Découvrez les réponses dans l’article.

Les facettes dentaires pelliculaires

Avec une épaisseur comprise entre 0,2 et 0,3 mm, ces types de facettes sont exceptionnellement fins. Grâce à l’évolution de la technologie, votre dentiste pourra désormais redessiner votre sourire avec la nouvelle génération de facette de qualité supérieure, aussi bien au niveau de la résistance qu’au niveau de l’esthétisme.

Les facettes pelliculaires étant très fines, leur pose nécessite donc plus de délicatesse. Selon la teinte et l’état de vos dents, le dentiste peut les désépaissir pour modifier leur position ou leur forme, ou aussi pour dissimuler la coloration. La grosseur de la céramique étant très faible, il devient plus facile de poser les facettes pelliculaires sur les dents. Vous pouvez alors consulter un professionnel en la matière pour mieux comprendre les facettes pelliculaires.

Les facettes dentaires céramiques

Quant aux facettes céramiques, leurs fabrications sont réalisées par des artisans maîtres céramistes, dans leur atelier. Celles-ci seront directement collées sur les dents. Cependant, plus de deux séances sont nécessaires pour pouvoir poser correctement ce type de facette. En effet, un scan 3D de vos dents nécessite d’être effectué afin que le laboratoire puisse concevoir vos facettes.

Les facettes dentaires céramiques ont une apparence qui se rapproche très naturellement de la denture naturelle. Elles sont très résistantes et disposent d’une longévité qui peut aller jusqu’à 15 ans, et même plus, et leur teinte ne se détériore pas même après 10 ans. Toutefois, les facettes céramiques sont plus onéreuses que les autres types de facettes.

Les facettes dentaires lumineers

De fabrications américaines, les facettes dentaires lumineers existent déjà dans le milieu depuis près de 30 ans. Elles se sont fait connaître dans les séries télévisées, dans les années 90. Dans ces émissions télé, les acteurs montraient des sourires aux dentures bien disposées, de couleur blanche opaque. Elles demeurent suffisamment normalisées et accordent le même sourire droit opaque et non spontané.

Fabriqués avec de la céramique, les facettes lumineers sont plus fines que les lentilles de contact. Avec une grosseur qui ne dépasse pas 0,3 mm, les facettes lumineers appartiennent alors à la famille des facettes pelliculaires. Après une prise de votre marque dentaire, votre dentiste a besoin de quatre semaines pour fabriquer vos facettes lumineers. Celles-ci peuvent être placées sur des bridges ou des couronnes dentaires.

Où aller se faire poser des facettes à Paris ?

Chez Elone Clinic, vous bénéficiez de soins esthétiques qui favorisent le maintien de vos dents d’origine. Choisir de poser des facettes est peut-être une meilleure issue pour redessiner l’aspect de votre dentition, et avoir un beau sourire. Grâce à son expertise, Ari Elhyani, chirurgien dentiste du sourire chez Elone Clinic vous offrira les meilleures solutions qui existent pour vous fournir le sourire que vous avez constamment recherché. En visitant le centre, vous aurez l’occasion d’explorer ces options afin de bien faire votre choix.