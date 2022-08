La comédienne Anne Brochet a lu F. S. Fitzgerald à Villeneuve-Loubet dans le cadre du Festival des Mots

Depuis plusieurs années, le département des Alpes-Maritimes invite les passionnés de littérature et les curieux à découvrir ou redécouvrir de grands textes. Cette nouvelle édition mettait le voyage à l’honneur. Du 20 juillet au 19 août, huit comédiennes et comédiens de renom sont allés à la rencontre du public pour lire des textes ayant comme fils conducteurs l’aventure et la recherche d’un idéal. A Villeneuve-Loubet, non loin de Nice, la comédienne Anne Brochet s’est prêté à ce savoureux exercice en lisant une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, « Rêves d’hiver ». Au cinéma, elle a interprété des héroïnes de la littérature, notamment la fameuse Roxane de Cyrano de Bergerac dans le film de Jean-Paul Rappeneau et Madeleine dans Tous les matins du monde d’Alain Corneau, adapté du roman éponyme de Pascal Quignard. Au théâtre, elle a également incarné de grandes héroïnes. Depuis le mois de mai, elle est sur scène aux côtés de Philippe Torreton dans une pièce écrite par Laurent Mauvignier, Tout mon amour. Elle s’est même lancée dans l’écriture. Elle a déjà écrit cinq romans, deux longs métrages, des autofictions non dénudées d’humour et on pourra la voir prochainement dans un seule en scène. Anne Brochet nous a accordé une interview à l’hôtel Aston de Nice, peu avant qu’elle ne se rende à Villeneuve-Loubet pour lire ce très beau texte de l’auteur de Gatsby le magnifique.

France Net Infos : Vous allez lire en public « Rêves d’hiver » de Fitzgerald. Qu’est-ce qui vous plaît dans cet exercice ?

Anne Brochet : J’imagine que c’est le rapport au public, l’écoute, et puis la qualité de ce qu’on dit. Généralement, on lit des textes qu’on ne connaît pas devant des personnes que l’on ne connaît pas. Il s’agit donc d’une sorte de communion, autour d’un moment de lecture. On partage des émotions pendant une heure.

France Net Infos : Quel est votre texte préféré de Fitgerald ?

Anne Brochet : C’est The great Gatsby parce qu’il est très visuel, très incarné. Il parle à toutes les jeunes femmes, à toutes les adolescentes qui le lisent. Il se situe dans des lieux et dans des milieux sociaux très précis. On a une empathie immédiate avec tous les personnages.

France Net Infos : Quels sont vos auteurs de prédilection ?

Anne Brochet : Je n’en ai pas. Je suis férue de tous les auteurs ! J’aime Dostoïevski, Maupassant et tellement d’autres. Il m’arrive de relire Madame Bovary de Flaubert et La Douleur de Marguerite Duras. Je trouve que ces romans ne bougent pas du tout. Maupassant aussi est un auteur immuable. Adolescente, j’avais lu L’Idiot de Dostoïevski pendant des vacances. Je l’ai repris au printemps dernier mais je n’ai pas pu aller jusqu’au bout. Ce livre n’était plu pour moi et pour ce dont j’avais besoin à ce moment-là.

France Net Infos : Et parmi les auteurs contemporains ?

Anne Brochet : Récemment, j’ai entendu Fatou Diome parler sur France Culture et je suis partie acheter immédiatement l’un de ses livres. J’ai beaucoup aimé ce qu’elle disait. J’ai été fascinée par sa poésie, sa façon d’utiliser des images.

France Net Infos : Vous venez de jouer Tout mon amour, une pièce écrite par Laurent Mauvignier…

Anne Brochet : Quand Laurent Mauvignier a commencé à écrire, j’ai commencé à le lire. C’est un immense auteur. Apprendre à finir notamment est un très beau roman. On a joué Tout mon amour à Paris au Théâtre du Rond Point. C’est une pièce qui ne laisse vraiment pas indifférent.

France Net Infos : Vous-même vous écrivez…

Anne Brochet : Oui, j’ai écrit des romans, des nouvelles, des romans-photos. Je viens d’écrire un seule en scène que je vais commencer à jouer en octobre. J’ai d’abord fait un échauffement à Grenoble. C’était très convivial. Je parle de choses que je connais et je vais vers des choses que je ne connais pas. Je voulais travailler avec une chorégraphe, Joëlle Bouvier. Donc le moindre geste est travaillé…

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous a décidé à écrire ce seule en scène ?

Anne Brochet : J’ai fait un peu comme Chantal Thomas qui a écrit un journal de nage. Elle nageait à la mer et après elle écrivait tout ce qui s’était passé. Moi, je le faisais après avoir nagé à la piscine. En l’entendant, je me suis dit que c’était fou qu’on ait fait la même chose ! J’ai donc écrit ce journal en pensant le proposer à une maison d’édition. Puis, j’ai changé d’avis et je me sui dit que je le voulais le faire sur un plateau avec mon corps.

France Net Infos : Dans la même veine de l’autofiction, vous avez réalisé deux films…

Anne Brochet : Oui, je viens de finir le deuxième, Rêve de mouette. J’ai mis trois ans à le monter. Je vais bientôt le projeter à Paris dans une grande salle, de façon amicale, pour qu’il soit vu. Après, on verra ce qu’il advient. J’ai envie de le promener pour parler ensuite avec les gens !

France Net Infos : Quelles sont justement les réactions du public ?

Anne Brochet : C’est toujours très inattendu. Ce sont toujours des impressions et des projections très personnelles. Très souvent, on me dit : « ça m’a fait penser à ceci ou à cela ». C’est ce que j’adore et qui me touche.

France Net Infos : Vous parle-t-on encore de Roxane dans Cyrano de Bergerac ou de Madeleine dans Tous les matins du monde ?

Anne Brochet : Oui, ça arrive mais ça me parle moins. J’ai été interprète de ces personnages. Ce n’est pas moi. Je peux comprendre qu’on m’en parle mais ce ne sont pas mes mots. J’ai juste été une incarnation.

Les 22, 23 et 24 mars 2023, Anne Brochet sera au Théâtre National de Nice, sur la scène de La Cuisine dans la pièce Tout mon amour de Laurent Mauvignier aux côtes notamment de Philippe Torreton.

A partir du lundi 29 août, on la verra sur France 2 dans la saga historque Et la montagne fleurira… avec Philippe Torreton, Constance Dollé, Ophélia Kolb…