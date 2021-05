Ma grossesse plaisir – 100 recettes saines et gourmandes mois par mois

Ma grossesse plaisir est un ouvrage culinaire des éditions Flammarion, paru en avril 2021, dans lequel Eleonora Galasso, inspirée par sa grossesse, présente des recettes et de bons conseils pour être à l’écoute des besoins et plaisirs des femmes enceintes.

Le beau livre, de 272 pages, débute avec un sommaire sobre, présentant une introduction à venir, tout comme quatre trimestres à suivre. L’auteure explique que lorsqu’elle est tombée enceinte, comme la plupart des femmes, elle a tenté de se renseigner pour mener le mieux possible cette grossesse sereine et informée. Entre l’essentiel et la tendance, il est parfois difficile de faire une différence, alors Eleonora Galasso a préféré mettre en avant l’alimentation pendant sa grossesse, tout comme l’allure et le bien-être spirituel. Voilà ce que regroupe l’ouvrage qui peut se révéler être un allié précieux pendant ces neuf mois particuliers où la vie prend forme au creux de son ventre.

Ainsi le livre ne parle pas que de recettes et d’alimentation saine et équilibrée, mais aussi de grossesse, de bien-être, entre changements traumatiques, nausées, insomnie, crampes, démangeaisons… Mais les recettes ont une grande part dans cet ouvrage qui reste surtout culinaire, avec des plats à retrouver pour tous les mois de la grossesse. A chaque double page, une recette est à découvrir, avec une photographie alléchante d’un côté et la recette détaillée de l’autre. Une petite présentation, avec les bienfaits et les origines, permet de mieux comprendre les choix de l’auteure, avant de retrouver les temps de préparation et de cuisson, la liste des ingrédients et les différentes étapes à suivre. Le livre est très complet et détaillé, permettant aux jeunes femmes enceintes de suivre un programme malléable et bienfaisant, les accompagnant dans la grossesse, une étape unique et belle, où elles vont aussi apprendre à prendre soin d’elles, de leur tenue et de leur esprit, avec l’aide de conseils précieux, qui alimentent parfaitement l’ouvrage.

Ma grossesse plaisir est un ouvrage très complet, des éditions Flammarion, qui propose des recettes saines et gourmandes à confectionner et savourer mois par mois, mais aussi des bons conseils pour être à l’écoute des besoins et plaisirs des femmes enceintes.