Vivre se conjugue au présent de Alejandro G. Roemmers chez City Editions

L’excellent maison City Editions présentent le nouveau best-seller de Alejandro G. Roemmers : Vivre se conjugue au présent, un roman initiatique plein de sagesse.

Le pitch du roman :

Fernando a enfin la chance de faire décoller sa carrière : le jeune journaliste a obtenu une interview exclusive du mystérieux homme d’affaire Ron Davies, le milliardaire qui vit reclus dans son immense propriété de Patagonie. Mais, loin de l’image de businessman dur et sans scrupules que décrit la presse, le quinquagénaire se montre très amical et honnête. Au point qu’il charge Fernando d’une mission : retrouver Michael, son fils, qui a coupé les ponts depuis des années. C’est finalement à l’autre bout du monde que Fernando découvre le jeune homme qui s’étourdit entre fêtes et séances de surf. De sorties en bateau en discussions nocturnes, ils deviennent inséparables et Michael partage avec son nouvel ami de véritables leçons de vie. Mais une vérité va s’imposer douloureusement : il faut savourer l’instant. Car vivre se conjugue toujours au présent… Un grand roman sur l’amour, l’amitié et le pardon.

Quelques mots sur l’auteur :

Alejandro G. Roemmers est né à Buenos Aires en 1958. Poète réputé, il a publié des livres qui ont reçu de nombreux prix et sont enseignés dans les écoles argentines. Le Retour du Jeune Prince est un best-seller international en cours de publication dans une trentaine de langues. Il a déjà séduit plus de 3 millions de lecteurs.

Mon avis de lectrice :

J’avais hâte de retrouver Alejandro G. Roemmers dont j’avais adoré le précédent roman Le retour du jeune prince. Quand j’ai vu la couverture et le titre, j’ai pensé que c’était un essai de développement personnel et j’avoue que j’étais un peu surprise, voire déçue. J’avais vraiment envie de me replonger dans l’univers épique de l’auteur, avec ses personnages qui se cherchent et font des rencontres qui changent leurs vies.

Mais à la lecture de la quatrième de couverture, j’ai été ravie et aussi rassurée, c’était bien un roman et non pas un guide sur la spiritualité ou autre. Cependant, le roman est un prétexte pour distiller tout au long de l’histoire des conseils ou des constations remplies de bon sens et de sagesse.

J’ai beaucoup apprécié ce mélange des genres qui joue un rôle double : divertir et instruire. Ces deux facettes de ce formidable roman m’ont beaucoup plu. J’ai été transportée par cette histoire résolument moderne, avec des personnages qui représentent tous les archétypes de la psyché humaine. Le style fluide et simple permet une vulgarisation de ces concepts un peu compliqués pour toucher un public très large.

En effet, plusieurs niveaux de lecture sont permis avec ce très beau roman qui plaira aussi bien aux amateurs de belles histoires, qu’aux passionnés de développement personnel et bien sûr aux personnes qui désirent approfondir leur éveil spirituel.