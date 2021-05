Fake News, l’info qui ne tourne pas rond est une bande dessinée de Doan Bui et Leslie Plée, parue aux éditions Delcourt, en avril 2021, qui propose de découvrir le monde des infos truquées, entre complotistes, climatosceptiques, truthers, les algorithmes…

Fake news, en français est traduit par infox. C’est par définition une fausse information. Une infox est un mot-valise créé en mêlant information et intoxication. Une infox est une information mensongère ou délibérément biaisée, qui est répandue pour favoriser un parti politique au détriment d’un autre, par exemple, ou pour entacher la réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique. Doan Bui, journaliste, pense que son activité ressemble plus à Alice au pays des Merveilles qu’à Tintin. En effet, lorsqu’elle part en reportage, c’est un univers un peu bizarre auquel elle est souvent confrontée. Les portes sont souvent fermées, les personnes rencontrées sont très différentes et parfois déconcertantes. Parmi ces mondes inattendus, celui des fake news est particulièrement renversant !

A travers différentes parties, présentant différentes sortes d’infox, l’ouvrage, très complet de 168 pages, invite à plonger et mieux comprendre les fake news qui font maintenant partie de notre quotidien. La bande dessinée décrit et présente l’envers de leur travail, qui est d’informer et d’apporter la vérité, d’analyser, pour mieux comprendre. Ici on retrouve les complotistes, les climatosceptiques, les platistes, les usines à clics, les Illuminati, les algorithmes, Donald Trump premier propagateurs de vérités alternatives, les truthers… L’ouvrage est intéressant, présentant une analyse de ce monde de fake news, d’infos truquées, qui permettent à certains de subsister et d’exister, à travers des idéologies, se réfugiant dans le déni, refusant de comprendre la vérité. L’album permet aussi d’aiguiser son esprit critique et de prendre du recul face à certaines informations devant lesquelles on peut être confronté. Le dessin est simple et efficace, rond, suffisant, avec deux couleurs dominantes.

