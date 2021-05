The Who Sell Out : le premier concept album des Who réédité en édition limitée Coffret Super Deluxe

A l’occasion d’une luxueuse réédition 5CD, retour sur le premier concept album des Who qui allait ouvrir la voie à l’opera rock Tommy. Un véritable petit bijou amusant et créatif dont le titre sonne un clin d’œil au classique « Beatles for Sale ».

Suivant la mode des premiers concepts albums initiée en 1967 par les Beatles avec Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Who Sell Out est un album pastiche imaginé par le leader des Who, Pete Townshend en hommage aux stations de radio pirates qui faisaient la joie des teenagers dans les 60’s. De bout en bout, ce disque s’écoute comme une émission radiophonique, traversée par un humour décalé, et où les chansons s’enchainent autour de faux jingles et publicités. Mais sur le strict plan musical, les chansons sont de vraies réussites et font de cet opus l’une des plus grandes réalisations du groupe. Avec ces roulement de toms et de caisse claire, ces voix superposées, ces guitares tonitruantes au son de sitar “I Can See for Miles” fut à sa sortie un succès qui figure toujours aujourd’hui dans la setlit des concerts.

On y trouve des titres pop psychédélique à l’esprit Beatles comme « Armenia City in the Sky » et « Relax ». Pour la première fois, Pete Townshend se livre, fait part de ses sentiments « I Can’t Reach You ». A travers « Tattoo » et « Sunrise », le chanteur compositeur casse la carapace, se montre vulnérable, expose des aspects de sa personnalité cachés jusqu’ici. Conçu comme un mini-opéra, “Rael” est lui annonciateur de l’opéra rock “Tommy” qui sortira 2 ans plus tard. Ces 13 titres qui oscillent entre pop mélodique, parties instrumentales colorées et pop psychédélique, sonnent 54 ans après de façon admirable au milieu de ces fausses publicités et jingles intercalés. Créée par David King, directeur artistique du Sunday Times et le photographe David Montgomery, la pochette fait la part belle aux publicités parodiques et joue un rôle important dans le concept même de l’album. On y voit Pete Townshend s’appliquant du déodorant d’un énorme tube de la marque Odorono, Roger Daltrey allongé dans une baignoire remplie de de Baked Beans, Keith Moon soignant un bouton avec la crème Medac et John Entwistle habillé en Tarzan enlaçant une femme blonde en bikini léopard. Cette édition Super Deluxe comprend cinq CD et deux singles soit 112 titres, dont 46 inédits. Les fans vont être aux anges.

Jean-Christophe Mary

« The Who Sell Out » Super Deluxe Edition

CD 1: THE ORIGINAL MONO ALBUM

BONUS TRACKS – MONO

CD 2: THE ORIGINAL STEREO ALBUM

BONUS TRACKS – STEREO

CD 3: THE WHO STUDIO SESSIONS 1967 / 68

Most tracks on CD 3 include studio chat, all tracks previously unreleased in this form.

CD 4 : THE ROAD TO TOMMY 1968

CD 5: PETE TOWNSHEND'S DEMOS

