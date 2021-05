Couleurs – Un imagier L’école des loisirs

Couleurs est un imagier de Leo Lionni, paru aux éditions L’école des loisirs en avril 2021. Un livre, pour les tout-jeunes, afin de découvrir les couleurs, avec les petites souris grises, qui s’amusent avec un ballon rouge, jouent dans une piscine bleue scintillante…

C’est la couleur rouge qui est à découvrir en premier lieu, avec une page toute rouge et le mot écrit dessus. En face, il y a une illustration à découvrir, une petite souris grise qui tient un ballon rouge flottant dans les airs, avec une ficelle. Dans la prairie, il y aussi une coccinelle et quelques fleurs rouges. Une phrase courte présente l’objet et la couleur présentée. A la double page suivante, c’est une grande illustration présente une piscine scintillante. Une petite souris saute et plonge dans cette eau bleue, tandis qu’une autre patauge tranquillement dans une bouée, toute souriante.

L’imagier est plaisant, présentant les couleurs à travers des scènes et quelques mots. Il est simple, efficace et apporte quelques mots de vocabulaire en plus de présenter les couleurs aux tout-jeunes lecteurs. Ainsi le rouge est associé à un ballon de baudruche, le bleu à une piscine scintillante, le jaune à un délicieux sirop de citron… Onze couleurs sont à découvrir, connaître et reconnaitre, au fur et à mesure des lectures, dans cet ouvrage assez complet et agréable à lire. Des phrases simples apportent un peu de vocabulaire, pour s’enrichir, apprendre et reconnaître les choses simples, des objets du quotidien, ou presque. A la fin de l’ouvrage tous des éléments sont à retrouver, pour proposer de les nommer, afin de vérifier les acquis des jeunes enfants, tout comme pour la palette de couleurs. Le dessin est plaisant, original, entre un trait fin et des découpages et collages.

Couleurs est un imagier, des éditions L’école des loisirs, assez complet et plaisant à découvrir, pour les tout-jeunes enfants qui vont pouvoir s’amuser à découvrir les couleurs, mais aussi enrichir leur vocabulaire avec des phrases simples décrivant les scènes.