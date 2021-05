Les amies de papier – 15 ans pour la vie

15 ans pour la vie est le cinquième tome de la série des éditions Bamboo, Les amies de papier. Une bande dessinée de Christophe Cazenove, Ingrid Chabbert et Cécile, parue fin avril 2021, qui présente la belle relation épistolaire de deux jeunes filles.

A la boulangerie, Charlotte croise son père qui a l’air tout heureux, tout joyeux. Il fredonne en croisant sa fille, avec un léger sourire. Charlotte s’inquiète et explique à sa mère qu’elle le trouve bizarre en ce moment. Une fois Charlotte partie, la mère va voir le père, au fond de la boulangerie. Elle croise les bras et affirme à son mari que si sa fille le trouve bizarre c’est qu’il ne lui a pas encore parlé ! Autrement Charlotte aurait affirmé que son père était relou ! Le père souffle, puis ne souriant propose plutôt de lui apprendre à faire une bonne forêt noire, et que la maman se charge de parler des hormones et des garçons… Mais la mère de Charlotte ne laisse rien passer et rappelle gentiment au papa que le mieux placé pour parler « garçons » à une fille c’est son père. Ce dernier a peur de la perturber, surtout qu’en ce moment charlotte ne pense pas du tout aux garçons, mais plutôt au théâtre !

Le récit est plaisant, présentant des tranches de vie de deux adolescentes de quinze ans, deux amies séparées par la distance, qui correspondent par courrier. Surprenant à l’heure des portables et réseaux sociaux, mais cette relation épistolaire est belle, douce et rassurante, pour les deux jeunes filles. Ainsi, la bande dessinée oscille entre une partie de la vie de Charlotte et une partie de la vie de Meï, ainsi que leurs lettres. Le récit décrit le quotidien et les petites choses de leur vie avec tendresse, présentant les amours, les ruptures, les surprises, les rencontres, les retrouvailles, les dialogues avec les parents, les envies, la tristesse… L’histoire est pleine de tendresse dévoilant le quotidien de deux adolescentes, avec différentes facettes de l’existence pour elles, entre entraide, méfiance, tromperie… Le dessin est très doux, avec un trait rond, fluide et expressif, un univers coloré.

15 ans pour la vie est le cinquième tome de la série des éditions Bamboo, Les amies de papier, qui présente une nouvelle année pour les deux adolescentes, qui vont partager leurs sentiments, entre rupture, amour, théâtre, boxe, rencontre, retrouvailles, famille…