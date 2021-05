Les Suds à Arles du 12 au 18 juillet pour un palmarès chaud musical

Partagez





Arles prépare bien cette édition de l’après-Covid, avec minutie. Pour l’heure, “Les Suds à Arles” affinent une programmation dans différents lieux de la ville, ainsi qu’au Théâtre Antique ! Si la Ministre de la Culture donne son feu vert pour les concerts de Juillet, c’est bien entendu avec le respect absolu, des gestes barrières, ainsi qu’avec des jauges de spectateurs, autour des scènes musicales (nombre de spectateurs limités)…

La réglementation pour les scènes musicales dès cet été !

Covid: les festivals debout autorisés à partir du 1er juillet, avec ”4m² par festivalier”

Alors que de nombreux festivals ont décidé d’annuler et de reporter leur édition 2021 en raison des restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement, la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé ce 6 mai, que les festivals en plein air, et en configuration debout seront finalement autorisés à reprendre leur programmation. Donc, à compter du 1er juillet, mais en respectant une jauge de « 4m² par festivalier », on pourra assister aux concerts, dans des lieux adaptés en l’occurence, aux normes “Covid-19”.

Bon dans la Capitale de la Camargue, la programmation se met en place, pour les “live”, ainsi que pour les cours de danse, cours de musique, directs avec les médias, conférences etc…Toute la grille est consultable sur le site dédié https://www.suds-arles.com Pour 59 % des Français, les terrasses des restaurants, et les bars vont être l’endroit idéal, pour les sorties estivales, ainsi que pour les scènes en plein air. Arles, va organiser les lieux de la ville, pour contenter le plus grand nombre de festivaliers.

Une programmation idéale, pour ce retour à la fête…

“Un festival comme une promesse”, comme un repère dans le temps et dans les endroits prisés de la ville d’Arles. Un festival comme un rendez-vous essentiel et réputé, avec des artistes régionaux, mais aussi nationaux à la renommée internationale. On retrouvera le flot des spectateurs, des bénévoles, des techniciens, avec cette année une envie encore plus grande, de partager cette fête musicale… “Un festival comme une parenthèse”, pouvait on lire sur le communiqué de presse de l’association Arlésienne.

“C’est l’esprit des Suds, depuis l’origine, et cette 26e édition n’y dérogera pas, même si elle sera différente par nécessité, la crise sanitaire nous obligeant à la plus grande rigueur quant à l’observation de protocoles stricts”, du côte des organisations, le fin mot est de respecter les consignes sanitaires, mais aussi de mettre à l’aise le public.

Mardi 13 juillet : Flavia Coelho / Ladaniva

Mercredi 14 juillet : (Moment Précieux – 19h30) : Piers Faccini

Jeudi 15 juillet : Goran Bregović / Cocanha

Vendredi 16 juillet : Oumou Sangaré / Leyla McCalla

Samedi 17 juillet : Gaël Faye / Oum & M‑Carlos

Flavia Coelho est l’une des artistes qui a le plus donné, durant le confinement 2020/2021…

L’artiste est plutôt fière de reprendre les routes de France, sur sa page Facebook, son enthousiasme est total https://www.facebook.com/flaviacoelho.officiel Avec ses sonorités Brésiliennes et latines, Flavia va mettre l’ambiance au Théâtre Antique, de quoi réjouir les Festivaliers, très demandeurs d’ambiances d’Amérique du Sud, aux sonorités RAP !

On a suivi l’artiste durant “Ses Directs”, sur sa page, on a hâte de la retrouver à Arles, une ville qu’elle connait bien, pour avoir quelques ami(es) artistes qui lui ont parlé de la magie du Théâtre Antique. Attention de bien réserver à temps, car l’été Arlésien va faire le “Buzz” en terme de remplissage, pour une programmation très appréciée.

Autre grande affiche de cette édition : Goran Bregovic, un habitué des lieux, du sud, entre Marseille et Arles…

Le musicien avec ses sonorités de l’Est, va enchanter les amateurs de musiques des Balkans, on retrouvera les adeptes d‘Emir Kusturica lui-même ami avec Goran…Question planning, on a noté cette date du 15 juillet, toujours au Théâtre Antique. Un petit tour sur la page de l’artiste est conseillé, pour apprécier les dernières nouvelles du “Goran Bregovic Band” https://www.facebook.com/goran.bregovovic.9 Sûr qu’au rythme de son orchestre, la ville va vibrer aux sonorités slaves.

Enfin, autre coup de coeur avec Gaël Faye, que l’on ne présente plus dans son activité, dans le monde musical, un style bien particulier. Gaël avec ses textes et sa manière de chanter unique est l’artiste idéal, pour “Les Suds à Arles”, d’ailleurs on notera sa biographie riche en culture de vie :

Auteur-Compositeur-Interprète, rappeur et écrivain, Gaël Faye est né le 6 août 1982 à Bujumbura au Burundi d’une mère rwandaise, d’ethnie tutsi et d’un père français. Le début de la guerre civile au Burundi en 1993 et du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, fait fuir la famille qui vient s’installer en France, il a treize ans. Déraciné en région parisienne à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), Gaël souffre du froid et du béton, ainsi que d’un statut de métis jamais facile à assumer. Adolescent, il découvre le rap et le hip hop et trouve dans la musique un moyen d’extérioser sa douleur de l’exil et de se reconstruire. Présent sur sa page Facebook, on retrouvera ses dernières infos https://www.facebook.com/Gaelfaye

Dernière Minute Les Suds à Arles communiquent : Suite à l’annulation de la tournée d‘Oumou Sangaré, que nous espérerons accueillir sur une prochaine édition du festival, nous aurons le plaisir d’accueillir le vendredi 16 juillet prochain sur la scène du Théâtre Antique, toujours après Leyla McCalla, la chanteuse algérienne Souad Massi

Eric Fontaine