The Jacksons Live : Un show live toujours aussi électrique !

« ABC, Shake Your Body, Can You Feel It , Don’t Stop Til you Get Enough I’ll Be There’… ». Réentendre 50 ans après les vieux tubes de cette mythique formation pop soul funk est un véritable bain de jouvence.

Dans les 70’s, les Jacksons 5 sont d’immenses stars en Amérique, aussi populaires que les Beatles. Enchainant les numéros 1 dans les hits parades de l’époque, ces cinq frères dans le vent portent une image rassurante, dynamique et positive de l’Amérique noire.

Après avoir quitté la Motown en 1976 pour rejoindre Epic Records, The Jackson 5 deviennent The Jacksons (le 5 ayant été retiré pour des raisons contractuelles). Live rappelle à quel point les frères Jackson étaient géniaux et rend compte du travail accompli par ces gamins en l’espace de deux décennies. A cette époque, si Michael Jackson tourne toujours avec le groupe familial, il a déjà entamé une carrière solo marquée par un single « Don’t Stop ‘Til You Get Enough » (1979) et surtout un album Off The Wall (1980). Enregistré à Memphis, New York et Atlanta durant le Triumph Tour de 1981-une tournée de 44 dates entre les États-Unis et le Canada- cet enregistrement publique est un condensé des deux périodes, Motown et Jive. L’album s’ouvre sur une interprétation électrique et puissante de “Can You Feel It”qui donne d’emblée le ton à l’album. Si on trouve plusieurs ballades émouvantes, sans surprise, le funk hardcore domine l’ensemble.

Du premier au dernier titre, le disque ne souffre d’aucune faiblesse poussant même la fièvre à son plus haut niveau sur des versions en vitesse accélérée “Things I Do for You”, boostées de belles structures disco “Off The Wall”. Michael Jackson livre lui des versions très émouvantes de “Ben” et “She’s Out of My Life” “deux ballades très efficaces. Puis l’auditeur est renvoyé sur le dance floor aux sonorités percutantes de la soul funk avec “Lovely One”, “This Place Hotel” et “Rock With You” trois versions vivifiantes qui donne furieusement envie de se déhancher. Si la production manque parfois de punch avec ces guitares un brin faiblardes, voici un bel aperçu de la carrière du gang Jackson alors à son apogée et Michael à la veille de “Thriller”. Un témoignage du spectacle incroyable que les cinq frangins devaient livrer à cette époque. Manque juste les images. Fortement recommandé.

Jean-Christophe Mary

Live (Legacy/Sonymusic)

1-Opening/Can You Feel It (Randy & Michael Jackson)

2-Things I Do For You (The Jacksons)

3-Off the Wall (Rod Temperton)

4-Ben (Wazlter Scharf & Don Black

5-This Place Hotel (Michael Jackson)

6-She’s Out Of My Life (Tom Bahler)

7-Movie and Rap, Including Excerpts of:

8-Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (The Corporation)

9-I’ll Be There (H. Davies, W. Hutch, B. West, B. Gordy Jr)

10-Rock with You (Rod Temperton)

11-Lovely One (Michael & Randy Jackson)

12-Working Day and Night (Michael Jackson) –

13-Don’t Stop ‘Til You Get Enough (Michael Jackson) tube

14-Shake Your Body (Down to the Ground) (Michael, Randy & Marlon Jackson)