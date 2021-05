“Pain maison – Avec ou sans levain, lancez-vous” aux Éditions Solar

« Pain maison – Avec ou sans levain, lancez-vous ! » est un album à retrouver aux Éditions Solar. Julie Soucail nous propose de réaliser notre propre pain au travers de plusieurs recettes illustrées.

Faire son pain soi-même, en voilà une riche idée ! Julie Soucail avait envie de prouver qu’il est tout à fait possible de faire son pain à partir du moment où l’on a les bons outils. Elle partage avec nous des astuces et techniques illustrées pour réaliser son propre levain. Des conseils sur les méthodes de pétrissage, pointage, décuvage, dégazage et façonnage. Elle n’oublie pas de déchiffrer le vocabulaire du boulanger pour que nous puissions comprendre les recettes sans trop de difficultés.

Pains sucrés/salés – Brioches classiques/gourmandes

Le livre « Pain maison – Avec ou sans levain, lancez-vous ! » a été pensé pour que nous puissions réaliser notre pain nous-même. L’introduction propose une présentation détaillée du levain. Comment le préparer soi-même, le nourrir, le rafraîchir, le sauver. Pour ce faire, nous retrouvons la liste des ustensiles dont nous avons besoin ou encore les différents types de farine. « Faire son propre levain naturel » n’est pas forcément évident. L’auteure nous explique qu’il y aura de nombreux ratés avant d’arriver au résultat escompté. Cela n’empêche qu’une fois la technique maîtrisée, réaliser son pain avec son propre levain deviendra un réel plaisir.

Le livre commence par des recettes de « pains classiques ». Grâce à ce chapitre, nous pourrons réaliser une baguette moulée ou du pain aux céréales. D’autres recettes plus originales sont présentes telles que le pain cocotte, le pain polka ou la boule d’épeautre. Et bien sûr, des pains plus traditionnels, à savoir le pain complet, au sarrasin ou de campagne.

Les « pains spéciaux » rejoignent les idées de recettes que ce soit pour l’apéro ou le goûter. Au programme, l’ajout de graines, de miel, de fruits secs, d’épices et même d’olives pour de délicieux pains gourmands. Quant aux plus gourmands d’entre nous, ils apprécieront le chapitre sur les « pains briochés » dans lequel nous retrouvons la recette de la brioche, du pain de mie, des navettes et pains au lait.

« Pain maison – Avec ou sans levain, lancez-vous ! » va combler les amoureux de cuisine, curieux d’en apprendre un peu plus sur les méthodes de confection du pain. Ils pourront réaliser les recettes de leur choix pour le plus grand plaisir de leurs hôtes qui risquent bien d’être surpris lorsqu’ils sauront que tout a été fait « maison ».