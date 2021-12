Le huitième détective d’Alex Pavesi paru chez City Editions

Les excellentes éditions City présentent une thriller addictif et vertigineux : Le huitième détective d’Alex Pavesi.

L’argument du livre :

Après avoir publié un brillant recueil d’histoires policières, Grant McAllister a cessé d’écrire. C’était il y a trente ans. Il vit désormais au cœur d’une petite île de Méditerranée, reclus et solitaire. Tout change lorsque Julia, une ambitieuse éditrice, frappe à sa porte. La jeune femme souhaite republier ses histoires sanglantes, tout en leur donnant un coup de jeune. Commence alors un face à face intense avec l’écrivain, ancien professeur de mathématiques et esprit à la logique implacable. Mais, plus Julia avance dans son travail, plus elle doute et s’interroge : dans ces pages, il y a trop d’incohérences. Et s’il s’agissait d’indices faisant référence à un véritable meurtre ? Pour percer les secrets dissimulés dans ces lignes, la jeune femme va devoir affronter un adversaire aussi brillant que redoutable…

Quelques mots sur l’auteur :

Avant de se consacrer à l’écriture, Alex Pavesi était ingénieur en informatique, avec un doctorat en mathématiques. Le huitième détective est un best-seller mondial, un roman policier brillant et original salué à la fois par la critique et le public.

Mon avis de lectrice :

Juste en observant la couverture du livre, j’ai compris qu’il allait forcément me plaire ! On y voit le symbole de l’infini, ce qui me fait penser à un thriller psychologique, et une plume, ce qui évoque l’écriture. Bingo, ces deux sujets que j’adore sont entremêlés dans cet ouvrage original, à la trame narrative dense, au suspens haletant !

Le huitième détective d’Alex Pavesi aborde avec brio la manipulation, les secrets et les états d’âme des artistes. En suivant Julia dans sa quête d’identité, on s’immerge dans un univers sombre fait d’interdits et de questions sans réponses. J’ai beaucoup aimé la fluidité de la lecture grâce au talent d’écrivain d’Alex Pavesi. Avec des mots simples, il analyse des notions compliquées, ce qui est assez rare pour être précisé.

Le huitième détective d’Alex Pavesi paru chez City Editions est une lecture sensible, haletantes, qui plaira beaucoup aux adeptes du genre, mais pas que… Belles lectures !