Un squelette dans le placard de Lee Strauss aux Ed. City

Les excellentes éditions City présentent une enquête de Ginger Gold : Un squelette dans le placard de Lee Strauss.

Le pitch du roman :

Après des années passées en Amérique, Ginger Gold, jeune veuve un peu excentrique, est de retour à Londres pour vendre sa maison d’enfance. Un séjour banal qui se complique quand Boss, son petit chien, découvre le corps momifié d’une femme dans le grenier. Shocking ! Qui est la victime ? Depuis combien de temps est-elle là ? À ses risques et périls, Lady Gold se lance dans une délicate enquête aux côtés de sa dynamique dame de compagnie et du séduisant inspecteur Basil Reed. Les indices semblent tous converger vers une soirée organisée dans la maison dix années plus tôt. Ni une ni deux, pour enfin lever le voile du mystère, Ginger décide d’organiser une nouvelle soirée, en invitant les mêmes convives que dix ans auparavant. Une idée géniale ? Pas sûr, car avant la fin de la soirée, un nouveau meurtre est commis…

Quelques mots sur l’auteure :

Lee Strauss est l’auteure de plusieurs séries de cosy mysteries. Les enquêtes de Ginger Gold sont un immense succès avec seize tomes publiés à ce jour, notamment Un squelette dans le placard (City). Elle vit au Canada avec son mari et se consacre désormais à temps plein à l’écriture.

Mon avis de lectrice :

Grande fan de cosy mysteries, j’ai adoré la lecture de ce roman qui reprend tous les codes de ce genre littéraire à part entière. J’ai beaucoup aimé le style parfois mordant, teinté d’un humour subtil, et d’un brin d’ironie si caractéristique de l’humour britannique.

Avec beaucoup de subtilité, Lee Strauss donne vie à son personnage principal Ginger Gold à laquelle on ne peut que s’attacher. Les personnages secondaires apportent aussi beaucoup de relief et de fraicheur à l’ensemble. Un squelette dans le placard de Lee Strauss correspond exactement au style de lectures dont nous avons besoin actuellement : fantaisie, humour sarcastique, dépaysement, le tout écrit dans un style enlevé et léger. On ne s’ennuie jamais et on se laisse emporter par la tornade Gold dont la perspicacité égale le charme.