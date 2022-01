Demain, on part… est une nouvelle collection des éditions Larousse, qui se poursuit avec ce deuxième titre, A la préhistoire, paru en septembre 2021. Un documentaire de Muriel Zürcher, Sophie Archambault de Beaune et Candela Ferrandez, qui invite à remonter le temps, pour découvrir nos ancêtres préhistoriques.

Le livre débute avec un sommaire complet, invitant à se préparer pour une classe préhistorique ! Ainsi, quatre grandes parties sont à retrouver, avec les préparatifs, la découverte de la vie quotidienne, la culture et le retour chez soi. Les enfants retrouvent donc la maîtresse, pour un étonnant voyage et des rencontres improbables. Le récit et la mise en scène invitent réellement les enfants à s’immerger dans ce voyage dans le temps fantastique et fascinant. Aussi, des préparatifs sont nécessaires, pour préparer correctement les valises.

L’ouvrage est curieux, plutôt bien construit, pour intéresser les jeunes lecteurs, qui vont découvrir des encadrés, des illustrations, des photographies, des BD, activités, exposés… Le livre est riche, captivant, s’intéressant aussi à une période préhistorique qui fascine. La classe est à retrouver tout au long de la lecture, pour une dynamique plaisante et une découverte à hauteur d’élève. L’ensemble est donc intéressant et pédagogique, avec différentes formes d’approches, des illustrations légendées de paragraphes, des morceaux de bande dessinée, des encadrés interpellant… Le texte est adapté, agréable à découvrir, pour les enfants, qui vont se plonger assez facilement, à travers quatre parties bien définies, qui amènent tranquillement vers la fin du voyage. Les parties récréation apportent une belle dynamique divertissante et distrayante.

Demain, on part à la préhistoire est un nouveau documentaire, des éditions Larousse, qui propose aux enfants de suivre une curieuse classe. Un carnet de bord pour remonter le temps, et découvrir ici, de manière ludique, la préhistoire et nos ancêtres.