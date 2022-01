Tarzan – Au centre de la Terre

Au centre de la Terre est le deuxième tome de la série Tarzan, des éditions Soleil, paru en novembre 2021, qui présente une aventure inédite. Une histoire hors du commun, pour le héros d’Edgar Rice Burroughs, par Christophe Bec, Stefano Raffaele et Roberto Pascual de la Torre.

Au cœur des hautes montagnes, à une lune de marche du territoire Waziri, Tarzan, accompagné de guerriers, escaladent la montagne. C’est une véritable muraille de roche qui se trouve devant eux, mais ils doivent la franchir. Au sommet, ils espèrent voir une mystérieuse cité, celle d’Opar. Arrivés en haut, les hommes constatent de la cité d’Opar existe bien ! Tarzan constate qu’il s’agit de vestiges d’une civilisation déchue. Le chef Waziri, qui les accompagne, affirme que la cité est en partie écroulée. Tarzan demande à Waluzu s’il est certain de trouver de l’or derrière ces murs de plus de 50 pieds de haut. Le chef répond que son père a rapporté le métal jaune, il y a bien longtemps, lorsqu’il n’était qu’un enfant. Il avait rapporté qu’il y avait un grand trésor derrière ces murs… Après ces dires, Tarzan reste déterminé à trouver un passage pour entrer !

Le récit est dense et riche, très captivant, mêlant presque deux aventures en une seule. En effet, Tarzan, ou plutôt Johnny Grey, car il ne voulait pas prendre son véritable nom, Lord Greystoke, a décidé de quitter l’Amérique, pour découvrir un peu le monde. Mais rapidement, après une escale à Paris, c’est en Afrique, et plus particulièrement dans sa jungle qu’il revient. Pendant ce temps, son ami, le capitaine Paul d’Arnot, se prépara pour une nouvelle grande expédition, pour tenter de trouver un passage vers la terre creuse. Alors qu’il mène sa propre aventure, pour retrouver la légendaire cité d’Opar, Tarzan est appelé à venir en aide à son ami, ainsi qu’à Jane, disparus et captifs dans le monde souterrain préhistorique hostile. La bande dessinée est vraiment bien découpée, avec une narration travaillée, faite de la correspondance de Tarzan et son ami Paul d’Arnot. Les aventures présentées sont périlleuses, et la seconde encore plus, avec ce monde souterrain captivant et effrayant à la fois. Le récit est un peu moins sombre et violent que le premier tome, qui présente ainsi la suite des aventures de Tarzan. Le dessin reste le même, avec un trait puissant, des cases captivantes, sans textes ni paroles, des scènes d’actions travaillées, des paysages somptueux et un bestiaire fascinant.

Au centre de la Terre est le deuxième tome de la série Tarzan, des éditions Soleil, qui présente une aventure inédite et hors du commun. Un album riche et dense, qui conduit le héros dans les entrailles de la Terre, à la recherche de son ami et de Jane, retenus captifs d’un mystérieux peuple.