Questions ? Réponses ! Tous les animaux

Tous les animaux est un documentaire de la collection Questions ? Réponses !, des éditions Nathan, paru en octobre 2021. L’album invite les jeunes lecteurs, à partir de 5 ans, à devenir incollables sur les animaux, avec l’aide de plus de 200 questions et réponses, et la collaboration du ZooParc de Beauval.

Le documentaire débute avec un sommaire simple, sobre, coloré et illustré. Les enfants vont ainsi pouvoir découvrir, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles, les animaux sous l’eau, les invertébrés, avant d’entrer dans les coulisses de Beauval. Les mammifères sont présentés, avec l’aide de deux bêtes, qui dialoguent. Un orang-outan explique qu’il a des poils et des mamelles, pour nourrir ses petits, comme pratiquement tous les mammifères terrestres. Un dauphin, à son tour, affirme qu’il est un mammifère aquatique, car il ne peut respirer qu’en dehors de l’eau ! Puis, cette première partie, va, tout d’abord, s’intéresser aux carnivores d’Afrique.

Ainsi de suite, à chaque double page, de nouvelles découvertes sont à faire, pour les jeunes lecteurs. Plus de 200 questions et donc réponses, sont à retrouver, pour devenir incollables sur les animaux, en tous genres. En effet, 60 mammifères sont présentés, tout comme 23 oiseaux, 17 amphibiens et reptiles, mais aussi 20 animaux sous l’eau, ainsi que 20 invertébrés. Le livre fini par les coulisses du ZooParc de Beauval, pour découvrir les métiers du zoo et les bébés animaux adorables. Le documentaire est riche, plaisant à découvrir, entre photographies, illustrations et encadrés où les enfants découvrir des informations intéressantes. Le texte est adapté, avec des mots simples, des phrases courtes, tout comme les paragraphes. L’essentiel est expliqué, sans oublier quelques anecdotes ou infos insolites, pour captiver les plus curieux.

