Mots mêlés – Mon année en 365 jours, éphéméride 2022

Les éditions Hugo & Cie propose différents éphémérides, pour cette année 2022, pour la culture et pour le jeu. Parmi une belle sélection d’ouvrage, aux différents formats, France Net Infos a choisi les Mots mêlés. Une éphéméride qui invite à tester ses méninges et à les travailler tous les jours de l’année !

C’est dans un coffret que ce trouve cette éphéméride, qui propose une grille de mots mêlés par jour. Des grilles à résoudre chaque jour, avec une découpe simple et efficace, pour s’effeuiller petit à petit. Après une brève présentation, l’ouvrage est simple à comprendre. Chaque jour de l’année, est présentée une grille de mots mêlés, avec cinq lettres à retrouver, qui constituent le mot mystère. Les grilles sont rapides à élucider, permettant de prendre, chaque jour, un court instant de pause et de détente, tout en faisant fonctionner les méninges.

En effet, le travail cérébral est parfait, pour faire travailler, un minimum, le cerveau, afin de ne pas perdre certaines facultés et de continuer à le ménager. L’éphéméride devient rapidement un incontournable guide d’exercices cérébraux, pour garder la forme cérébrale. Les grilles sont simples, faciles et rapides à élucider, permettent aussi de se satisfaire, de s’offrir une pause dans un quotidien mêlé de tracas. Les mots à retrouver, dans les grilles sont horizontaux, verticaux ou encore en diagonale. Cinq lettres restent, à la fin, constituant ainsi le mot mystère à inscrire en haut de la page. La solution est à retrouver derrière la feuille. A force d’exercices, le progrès va être au rendez-vous, avec des grilles solutionnées de plus en plus rapidement. Un jeu de réflexion et d’observation, qui plaira et saura trouver sa place dans nos quotidiens.

Mots mêlés est une éphéméride, pour l’année 2022, paru aux éditions Hugo & Cie, qui invite à souffler un peu, prendre du temps pour soi, tout en faisant travailler ses méninges. Toute une collection d’éphémérides de culture et de jeu est ainsi à retrouver et découvrir.