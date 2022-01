Le Théâtre National de Nice participe au festival “Trajectoires”

Le Festival Trajectoires aura lieu du 5 janvier au 5 février. Pour la première fois, il se déploie à l’échelle du département des Alpes-Maritimes. Le Théâtre National de Nice va ainsi accueillir deux spectacles au théâtre Francis Gag : J’ai trop d’amis de David Lescot, par la compagnie du Kaïros, un spectacle jeune public qui évoque avec humour la rentrée en sixième, et Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine, qui va entraîner les spectateurs dans l’univers d’un enfant des années 90, à travers les chansons de Michel Berger.

Ella Perrier, secrétaire générale du TNN, nous a parlé de la participation du théâtre au festival Trajectoires.

France Net Infos : Pourriez-vous nous présenter le TNN ?

Ella Perrier : Le TNN est un lieu labellisé CDN, centre dramatique national et a été créé à Nice il y a 50 ans. Un/Une artiste, nommé/e par le Ministère de la Culture, dirige notre théâtre ; nous sommes un véritable service public de la culture, nos missions sont la création et l’ouverture au plus large public. Nous avons une troupe permanente et présentons chaque saison une cinquantaine de spectacles différents.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous décidé de participer au festival Trajectoires ?

Ella Perrier : Faire partie de Trajectoires nous permet de créer des liens entre nos scènes et nos publics. Le projet lancé par Pierre Caussin nous semble pertinent et offre une visibilité commune sur les projets que nous proposons. Nous avons à cœur de privilégier une information locale et de pouvoir tisser des liens forts sur le territoire du 06.

France Net Infos : Quels sont les spectacles que vous présentez ?

Ella Perrier : La création de David Lescot J’ai trop d’amis et Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine. Ces 2 projets nous permettent de nous adresser aux jeunes générations et à un large public.

France Net Infos : Outre Trajectoires, quelle est votre actualité pour ce début d’année ?

Ella Perrier : Le TNN part en voyage puisque nous serons dans notre bâtiment actuel pour Le Bruit des loups mais aussi Francis Gag pour J’ai trop d’amis, à l’Opéra dès le 10 janvier, avec Conversation Intime, puis Tartuffe, Quadrille et Andando [Lorca 1936], en attendant l’ouverture de nos nouvelles salles en avril et en mai prochains.

J’ai trop d’amis sera au Théâtre Francis Gag de Nice du mercredi 5 janvier au samedi 8 janvier, puis à la salle Juliette Gréco de Carros le mardi 18 janvier.

Seras-tu là ? sera au Théâtre Francis Gag de Nice les 1er et 2 février, à la scène 55 de Mougins le jeudi 3 février et à la salle Juliette Gréco de Carros le vendredi 4 février.