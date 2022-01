Negalyod : Une superbe saga d’anticipation aux Éditions Casterman

C’est dans un décor post- apocalyptique bien particulier, que Negalyod, composé de deux tomes, se déroule. Un mélange de western, dont les animaux sont des dinosaures. Et dont les technologies avancées ont permis de canaliser les eaux vers d’immenses cités urbaines où la distribution est contrôlée.

On suit le destin d’un fermier, Jarry. Après avoir vu son troupeau décimé par d’immenses éclairs, il n’a qu’une idée en tête : se venger de ceux qui ont provoqué le désastre.

Saga sci-fi complète, en deux tomes rassemblés dans un coffret. Également disponible en version collector noir et blanc, depuis le 13 Octobre 21 aux Éditions Casterman.

Le décor :

Le désert traversé par d’immenses conduits transportant l’eau …

Jarry, un « dinosaur-boy » profite, avec sa monture, un pachycephalosaurus, et son troupeau, d’une brèche dans un des conduits d’eau, pour se rafraîchir et boire. Dans ce désert où le soleil est particulièrement agressif, il passe sa vie à s’occuper de ses tricératops, gérer les combats entre les mâles, conduire ses bêtes vers des endroits où ils peuvent s’alimenter.

Sa seule échappatoire : son téléphone où il espère trouver celle qui l’apaisera de tout ce travail pour quelques heures.

Les guerres de rébellion ont laissé des traces technologiques. Au milieu des grandes étendues de sable, s’élèvent quelquefois d’immenses carcasses de vaisseaux abandonnées. Certaines servent à présent de « tuteurs » pour accueillir des ponts afin de faciliter la transhumance. D’autres peuvent servir d’abris pour quelques jours. Fils d’une femme soldat qu’il n’a jamais connue, ces « reliques » immenses lui permettent de ne pas l’oublier.

Et aussi, de se protéger des dangers du désert et de ses prédateurs sauvages prêt à tout pour se nourrir.

Mais, un jour, alors qu’une de ses bêtes est attaquée par un prédateur, il observe des vaisseaux sentinelles au-dessus de lui. Un peu plus loin, il constatent que ceux-ci pourchassent un « camion-météo » dont le conducteur est devenu fou. Malheureusement, avant d’être hors d’état de nuire, il a déjà provoqué le pire. Tout le troupeau de tricératops de Jarry a été foudroyé.

Seul, avec sa fidèle monture, et dépité par l’accident, il décide de rejoindre la station la plus proche. Et de retrouver le coupable.

Vengeance, rébellion sous-jacente, réseaux d’eau et IA pour commencer cette fresque sci-fi étonnante !

Le point sur le diptyque :

Un format immense pour cette histoire complète de Negalyod, en deux tomes dans son écrin, qui permet de savourer les fantastiques planches pleines pages illustrées par l’auteur ! Avec cette œuvre sci-fi/anticipation, de Vincent Perriot, on s’immerge totalement dans un univers complètement nouveau : dinosaures, western, vaisseaux spatiaux. Un scénario qui dénonce au départ, les excès des hommes sur leur environnement et les débordements technologiques pouvant advenir avec les IA.

C’est de la science-fiction pure, avec des graphismes rappelant Léo ou Moebius. Du grand art, des planches qui vous avalent au fil de la lecture. Et un scénario intelligent, commençant par une rébellion sous-jacente, puis, révélant un livre « prophétique », pour s’élever à des niveaux supérieurs, plus universels.

Une belle surprise aux Éditions Casterman, où l’on s’immerge en silence : captivante et inspirante.

La conclusion :

Deux tomes consistants qu’il faut lire à tête reposée, tant il faut s’imprégner totalement de cet univers particulier et de ses multiples références. Négalyod aux Éditions Casterman n’est pas une simple lecture : c’est une ouverture sur un autre monde, une réflexion sur l’humanité, composée sur plusieurs années. C’est l’histoire d’un cycle de vie. De plusieurs.

De la pure sci-fi construite avec discernement et intelligence, un must have total !