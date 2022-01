Soldes Hiver 2022 : quelles sont les dates

Les soldes, c’est le moment où les commerçants écoulent leur stock à des prix réduits, vu que la revente à perte est autorisée durant cette période. C’est la période préférée des consommateurs pour faire plein d’achats à moindre coût. Les soldes d’hiver se déroulent sur quelques semaines et leurs dates sont déjà fixées. Découvrez quelles sont les dates des soldes d’hiver 2022.

Dates et durées des soldes d’hiver 2022 en France

Il ne reste que quelques jours de patience avant le début des soldes d’hiver 2022. Sauf un report inhabituel, le début officiel des soldes d’hiver 2022 est fixé au mercredi 12 janvier dès 8 heures du matin. Vous aurez le choix entre toutes les réductions de prix sur une durée de 4 semaines et elles prendront fin le mardi 8 février 2022 à 00 heures. Vous avez la possibilité de trouver de nombreuses promotions sur internet pour les soldes.

Les dates relatives aux soldes sont fixées par le ministre de l’économie. Elles durent entre 3 et 6 semaines. Cependant, la date du début des soldes d’hiver n’est pas la même dans toutes les régions de France. Dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges les soldes débuteront le lundi 3 janvier et ils prendront fin le dimanche 30 janvier 2022.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, ils commenceront le mercredi 19 janvier pour se terminer le mardi 15 février 2022. En Guadeloupe, les soldes s’étaleront du samedi 1er janvier au samedi 29 janvier 2022 et en Guyane du mercredi 5 janvier au mercredi 2 février 2022. Dans toutes les autres régions de la France et les autres départements en Outre-mer les dates restent conformes à la décision ministérielle.

Les dates et durées des soldes d’hiver 2022 à l’étranger

Si vous voulez faire des achats à rabais à l’étranger durant cette période d’hiver, vous devez vous conformer aux dates de solde dans ces pays-là et non aux dates françaises. Ainsi en Belgique les soldes d’hiver ont lieu durant tout le mois de janvier. Ils commenceront le 1er et se termineront le 31 janvier. En Italie, les dates précises du début des soldes sont fixées par les lois de chaque région.

Certaines commencent le mardi 4 janvier 2022 comme en Lombardie, la Sicile et dans le Piémont et d’autres, quelques jours plus tard. À Monaco, les soldes ont lieu durant tout le mois de janvier, aux mêmes dates qu’en Belgique. En Angleterre ainsi que dans tout le Royaume-Uni, les soldes d’hiver 2022 commenceront dès le lendemain du jour de noël. Ils se dérouleront sur 36 jours, du dimanche 26 décembre 2021 au lundi 31 janvier 2022.

Aux États-Unis, les dates sont les mêmes qu’au Royaume-Uni. Les soldes débuteront le 26 décembre 2021 pour prendre fin le 31 janvier 2022. En Espagne, il revient à chaque département de choisir la date du début de ses soldes d’hiver et sa durée. Ils peuvent commencer le 1er janvier ou un peu plus tard et se tiendront jusqu’au mois de mars.

Il est conseillé de faire attention aux différents soldes sur les sites étrangers pour ne pas se faire arnaquer. En France, les règles du droit de la consommation protègent le client. Toutefois, à l’étranger certains pays ne disposent pas de règles et il est très facile de se faire escroquer. Vous devez alors être très vigilant pour acheter un article soldé.