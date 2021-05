Ravensburger – Des jeux et jouets pour occuper les enfants

Ravensburger présente quelques nouveautés, des jeux et jouets pour occuper les enfants et leur faire découvrir des puzzles, des activités créatives ou encore des jeux de société. Tout ce qu’il faut pour changer les idées, découvrir autre chose, s’amuser seul ou en famille, ou entre amis.

C’est par la gamme de puzzles autour de l’univers des Pokémon que débute cette exploration des nouveautés de la marque Ravesburger. Des puzzles 3D Ball de 54 pièces sont à découvrir, trois motifs différents pour ces pokéball à construire. Les petites boîtes sont attrayantes, se composant de 54 pièces de puzzle et d’un socle, pour poser et présenter sa pokéball, par la suite. Le puzzle, pour les enfants à partir de 6 ans, s’assemble avec l’aide des numéros sur le dos des pièces, ainsi que les flèches, pour monter, petit à petit son ouvrage. Le principe reste le même que les puzzles 3D, avec ici l’univers des Pokémon pour les fans, petites et grands. De plus, la gamme propose aussi un pot à crayons, avec Pikachu dessus, permettant de compléter sa panoplie autour de cet univers fantastique.

Les plus jeunes trouveront aussi des héros dans leur jeu, comme avec le nouveau Labyrinth Junior Pat’Patrouille. Les chiens de la série télévisée sont perdus dans le labyrinthe, aussi les bambins sont invités à les libérer. Pour cela, il va falloir faire coulisser astucieusement des plaques pour frayer un chemin à chacun des personnages. Le jeu de société, à jouer en famille ou entre amis est adapté pour les joueurs à partir de 4 ans. Il se compose d’un plateau de jeu, de 17 plaques chemins, de douze jetons, de quatre pions et d’une règle du jeu. Les règles sont simples à suivre, pour ce jeu indémodable, qui met à l’honneur ici, les héros des tout-petits, avec Pat’Patrouille.

Enfin, pour les jeunes filles, il y a le petit coffret BlaZeLets Style Set Rings, qui propose de fabriquer ses propres bagues. Une activité créative simple et rapide à réaliser, à partir de 6 ans, avec un coffret complet, qui se compose de deux moules silicone, sept bagues, un flacon, deux sachets de poudre luminescente et d’un mode d’emploi. L’activité est simple, il suffit de remplir le moule choisi de poudre luminescente, d’ajouter quelques gouttes d’eau, avec l’aide du flacon et d’y insérer la bague, pour que l’ensemble puisse se figer. Ainsi des bagues luminescentes et colorées sont à réaliser, pour habiller ses doigts ou offrir à ses amies.

La marque Ravensburger ne cesse de se renouveler, elle propose aux bambins de retrouver leurs héros, entre autres, à travers de nouvelles gammes de puzzles ou des rééditions de jeux de société indémodables, avec Pokémon et Pat’Patrouille. Des activités créatives sont aussi présentées, comme la gamme BlaZeLets qui présente un nouveau petit coffret sympathique pour réaliser de superbes bagues luminescentes et colorées. La marque est très complète, avec différentes gammes de produits répondants ainsi aux attentes et demandes des enfants, comme des parents.

