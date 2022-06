CICA +, l’huile concentrée de Topicrem pour les vergetures et les cicatrices

Aujourd’hui, je vais vous présenter une huile concentrée que j’ai énormément appréciée. C’est l’huile concentrée CICA + de TOPICREM, spéciale pour les vergetures et les cicatrices. Retour sur ce petit bijou.

Cica + : L’huile pour les vergetures et les cicatrices

Lorsque j’ai demandé à tester cette huile c’était principalement pour une cicatrice toute fraîche : ma césarienne (qui maintenant a 6 mois). Avant de mettre de l’huile, même si mon médecin et mon kinésithérapeute m’ont conseillé de masser ma cicatrice, elle me grattait toujours et surtout elle n’était pas jolie à mon sens (enfin ça c’était mon avis car tout le corps médical s’extasiait sur la beauté de ma cicatrice mais ça c’est un autre sujet). Donc j’ai voulu en savoir un peu plus et voir si une huile pourrait m’aider à me réconcilier avec cette cicatrice (je ne l’ai pas testé sur des vergetures, car je n’en ai pas eu durant ma grossesse, oui je sais : détestez moi si vous voulez !)

Ma cicatrice au début avait des tendances à passer du violet au rose dans la même journée et surtout, elle tirait et me grattait. Bon, me diriez vous c’est normal quand elle est toute fraîche (moins de quelques mois). Mais il faut avouer que c’est désagréable.

Au fil des utilisations, ma peau à cet endroit est devenue déjà plus souple, plus jolie. Ma cicatrice quant à elle diminuait en taille mais surtout commençait à rudement bien cicatriser (à l’heure actuelle elle commence à devenir blanche). Et surtout, je n’avais plus cette sensation de gratouilles ! En bref : le pari est gagné !

Adaptée pour les femmes enceintes et allaitantes

L’huile CICA+ est idéale pour les femmes enceintes et allaitantes et surtout pour les peaux sensibles. Ça, je coche volontiers ! On peut la mettre aussi bien sur le corps que le visage, et même les enfants peuvent l’utiliser.

Il suffit simplement d’appliquer deux fois par jour sur la zone que l’on désire, on masse un coup et hop on n’en parle plus jusqu’à la prochaine fois. L’huile CICA + est composée de 3 huiles : Maracuja, Amande douce et Cameline. Ce soin est composé à 99,8% d’ingrédients naturels et c’est là que fait toute sa force. Ainsi, avec CICA, on réduit visiblement l’apparence des cicatrices (aussi bien en taille qu’en couleur). Elle aide aussi à prévenir l’apparition des vergetures en raffermissant la peau et à apaiser toute sensation de démangeaison et d’inconfort.

Vous pouvez acheter l’huile CICA + de Topicrem sur le site de la marque mais aussi dans toutes les bonnes parapharmacies. Elle est vendue aux alentours de 17.50€ les 100ml.