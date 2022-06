Oiseaux à reconnaître – Un bel album à découvrir sans plus tarder !

« Oiseaux à reconnaître » est un livre au format élégant à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Emmanuelle Kecir-Lepetit et illustré par Léa Maupetit, il propose au lecteur de découvrir 37 oiseaux dans le moindre détail via de magnifiques représentations.

Un livre au format original, tout en poésie

« Oiseaux à reconnaître » interpelle par ce joli format, élégant, inédit également. Tout en longueur, les illustrations aux couleurs vives de Léa Maupetit attirent l’œil et donnent envie de dévorer le livre. La représentation des oiseaux est poétique, tout en restant réaliste, de façon à observer chaque détail de l’oiseau en question. Ils sont d’ailleurs mis en valeur sous le même format, à savoir une double page avec le nom de l’oiseau, son poids, sa taille, ainsi qu’un large descriptif sur la page de gauche. À droite, on retrouve une belle photo de l’oiseau légendée avec des informations précises sur différentes parties de son anatomie : bec, plumage, pattes, œil, ailes, queues, etc.

Nous allons donc en apprendre un peu plus sur la mésange, le merle, le pic-vert, l’étourneau, la chouette. Mais aussi le coucou, le pigeon, le chardonneret, la corneille, la fauvette ou encore le moineau. Nous allons voir que les oiseaux ont leur propre caractère, leurs habitudes également. Et bien sûr, nous pourrons jouer au jeu d’essayer de les reconnaître au détour d’une promenade dans les jardins, au fond du bois, au bord de l’eau ou en plein champ. Une parenthèse de douceur comme on les aime, avec ce petit quelque chose en plus : ce chant unique, celui des oiseaux.

« Oiseaux à reconnaître » regorge d’informations ; les portraits sont riches, très intéressants qui plus est. Soit 4 chapitres permettant d’en apprendre énormément sur ces espèces qui nous bercent de leurs chants. Il fera une belle idée de cadeau à faire à un amoureux de la nature également, il est très réussi.