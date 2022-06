Mon incroyable cherche & trouve – En balade à vélo

En balade à vélo est un titre de la nouvelle collection Mon incroyable cherche & trouve, des éditions Langue au chat. Un livre tout en carton original, de Vanessa Vautier, qui propose de multiplier les découvertes, avec l’aide de mini-livres latéraux, pour jouer à cherche et trouve.

Le livre est solide, il présente un livre, moins large que la couverture, puis, à l’intérieur de cette couverture, deux autres livres latéraux. Il se déplie en trois volets et débute avec quelques explications. Un ouvrage ludique qui propose de jouer avec cet incroyable cherche et trouve, avec un livre central et deux plus étroits, liés à la couverture. Le livre principal présente de belles scènes à découvrir et observer, tandis que les livres latéraux présentent les éléments à chercher. L’un propose de chercher des couleurs, formes, situations ou chiffres, tandis que le deuxième petit livre suggère de retrouver des éléments qui sont sur chaque scène.

Le format est original, très plaisant, pour les jeunes lecteurs qui vont s’amuser à naviguer entre les différentes pages, pour observer, chercher et trouver. Les combinaisons sont multiples, avec ces trois livres en un seul, qui offre de jolies illustrations à voir. Le thème de la balade en vélo plaira aux enfants, avec ces véhicules amusants et les possibilités de visiter le bord de mer, la campagne, la ville, la montagne, la forêt… La dernière double page suggère un dernier défi incroyable, un petit bonus, pour ceux qui en demandent encore ! Le format est original et attrayant, proposant de multiplier les découvertes, les combinaisons de jeux. Le livre invite les enfants à développer leur sens de l’observation, leur attention et leur concentration, tout en s’amusant. Un apprentissage de premières notions est également suggéré, avec des éléments de couleurs, formes, situations…

Mon incroyable cherche & trouve est une nouvelle collection ludique et originale, des éditions Langue au chat, qui débute avec ce titre, En balade à vélo. Un ouvrage fabuleux, au concept original, invitant les enfants à développer leur sens pratique et leur sens de l’observation.

