Josette au bout de l’eau – À la découverte d’un album fantaisiste

« Josette au bout de l’eau » est un bel album illustré à retrouver aux Éditions A pas de loups. Écrit par Alex Cosseau et illustré par Csil, il raconte l’histoire de Josette, alias Jojo, une jeune fille au cœur aventurier, bien décidée à découvrir ce qui se passe au bout de l’eau.

« Josette au bout de l’eau » – L’aventure peut commencer

« Josette au bout de l’eau » est un livre à l’univers fantaisiste dans lequel évolue Josette, ce doux personnage à la crinière de feu. Jojo est bien décidée à explorer le monde, même si ses amis ont l’air de penser que c’est une lubie.

Il faut dire qu’elle est plus que déterminée, au point même de suivre ce courant d’eau dans l’espoir d’arriver, loin, bien loin, derrière l’horizon. À bord d’un bateau, elle se laisse guider par ce qu’elle observe au loin. Et c’est à ce moment-là que débute l’aventure. Elle croise plusieurs personnes qui la guide dans sa quête, sous l’eau notamment. Elle fera alors la connaissance d’une sirène qui lui explique que l’eau ne s’arrête jamais de couler, et l’encourage à se rendre au Nord, là où l’eau se transforme en glaçon. Jojo continue alors sa quête jusqu’à ce qu’elle fasse une rencontre déterminante qui la pousse à rentrer à son point de départ, auprès de ses amis.

“Josette au bout de l’eau” est à retrouver ICI.

Nous avons été charmés par « Josette au bout de l’eau ». Jojo est un personnage attachant, naïf parfois, doté d’une curiosité sans égal. Le jeune lecteur n’aura aucun mal à s’attacher à elle, il faut dire qu’elle a une bouille adorable, avec son look faussement aventurier, on adore. L’histoire en elle-même est originale, la narration est riche et rythmée. La curiosité de Josette rythme sa vie et ses aventures, et à en croire le final, elle n’a pas fini de se laisser porter par son imagination.

Les illustrations de Csil sont superbes : les dégradés de couleurs pastel, ces petits monstres qu’elle ajoute à sa narration ni vue ni connue et puis toute cette innocence qui se dégage de son travail. Cela va beaucoup plaire aux enfants ayant soif d’aventures.