Le dodo – Nouvel imagier “Mes premières découvertes”

Parmi les nouveautés proposées par les Éditions Gallimard Jeunesse, il y a « Le dodo » un imagier animé qui rejoint la collection de « Mes premières découvertes ». Illustré par Ella Bailey, il va plonger les petits au cœur de rituels importants à leur développement, celui du coucher et du réveil.



« Le dodo » : Un imagier ludique

Les livres appartenant à la collection « Mes premières découvertes » vont accompagner chaque étape de la vie des enfants entre 0 à 3 ans. Ils seront également d’une grande aide pour les parents qui ont parfois du mal à gérer certaines situations, notamment au moment du coucher. Car on le sait, si les rituels rassurent au plus jeune âge, lorsque les enfants grandissent, ils ont du mal à collaborer. Avec « Le dodo » ils verront donc qu’il est naturel de mettre son pyjama avant d’aller dormir, de ne pas oublier de se laver les dents, de se débarbouiller et d’aller faire un petit pipi.

Les enfants seront pressés de découvrir ce qui se cache derrière chaque volet. Ils pourront alors commenter à leur guise et comparer avec leurs propres habitudes. Et pourquoi pas en prendre de nouvelles en se responsabilisant davantage pour les plus grands. Le livre les invite également à se rendre dans la chambre afin d’observer chaque objet du quotidien qui s’y trouve : couverture, attrape-rêves, rideau ou encore matelas.

Le livre aura aussi l’avantage de leur donner un repère temporel qu’ils tardent à acquérir. Ils feront le rapprochement avec leur propre vie, et comprendront très vite que le soir on fait dodo, et que le matin on se réveille. Tout cela grâce aux superbes illustrations d’Ella Bailey. Elles sont réalistes, douces et poétiques, les enfants vont beaucoup les aimer. Ils seront ravis de faire vivre la narration avec leurs petits doigts grâce aux roues à tourner notamment.