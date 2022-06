« Je confonds tout ! » – Un album signé Émilie Vast

« Je confonds tout ! » est un livre à mettre entre les mains des enfants curieux d’en apprendre toujours plus sur les animaux. Émilie Vast nous offre ici une mine d’informations dans un format adorable, tout en douceur.

Disponible aux Éditions MeMo, « Je confonds tout ! » propose aux enfants de faire la connaissance de deux adorables lapins, lapin brun et lapin beige. Et ces deux-là ont bien des choses à se dire même si l’un contredit l’autre. Il faut dire que lapin brun a tendance tout confondre et se perdre dans ses explications. Heureusement, lapin beige est là pour lui faire savoir qu’il dit des bêtises, et rectifie en lui fournissant de vraies informations. Et même s’ils se chamaillent un peu durant toute l’histoire, ils souhaitent tous deux en savoir plus sur ces animaux qu’ils admirent tant.

Un livre amusant, tout en douceur

« Je confonds tout ! » est un livre que les enfants vont beaucoup aimer. Ils vont rire face aux forts caractères de ces lapins tout de même très attachants. L’album est construit de façon à éveiller la curiosité du jeune lecteur, de lui faire prendre parti également, et de retenir bien plus de choses grâce à l’humour. Car lapin brun ne fait pas semblant lorsqu’il dit à son ami qu’il a tort encore et encore. C’est bien simple, il passe son temps à le corriger, car ses explications n’ont ni queue ni tête.

Clairement passionné par les animaux, lapin brun explique à son ami qu’une limace quitte sa coquille pour voyager, alors qu’il confond clairement avec l’escargot. Il prétend que l’abeille pique et prend son envol, alors qu’en réalité elle ne survit pas, contrairement à la guêpe. Et tout un tas d’autres erreurs au sujet des animaux que lapin beige contredit sciemment.

L’univers visuel d’Émilie Vast est intéressant. Tout en légèreté, assez épuré, presque un peu comme les livres d’enfance de l’époque. « Je confonds tout ! » est à mettre entre les mains des enfants amoureux de la nature, intrigués par les animaux, leur façon de vivre ou de survivre ou encore leurs particularités.