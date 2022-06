Dans le ventre du dragon – Xiu

Xiu est le deuxième tome du triptyque Dans le ventre du dragon, des éditions Glénat, paru en mai 2022. Une bande dessinée de Mathieu Gabella et Christophe Swal, qui propose un récit fantastique original, revenant sur le mythe des dragons, autour de la thématique de la transmission familiale.

Quelques mois plus tôt, sur un navire, un vieil homme arrive, grâce au feu, notamment, à visionner ce qui se trame sous la mère. Il est à la recherche d’un Lung, mais des hybrides ne devraient pas tarder à le repérer… Dans les fonds marins, des créatures puissantes avancent et repèrent, devant un banc de poissons, l’autre fameuse créature, le Lung. Le vieil homme explique que même s’ils connaissent ceux qui hantent les océans, il ne faut pas oublier que les Lungs sont des créatures célestes, et qu’avant ils hantaient les étoiles ! Le Lung arrive bientôt aux abords du navire, il se redresse hors de l’eau. Le vieil homme est ravi, la créature les salue, elle est venue les voir. Alors que le navire arrive chez lui, le vieil homme veut laisser la digue ouverte, donnant sa confiance aux hybrides et à la créature, pout qu’elle se sente libre.

Le récit est toujours aussi captivant, il est bien rythmé, entre plusieurs flashbacks, qui permettent, petit à petit de resituer certains faits, et les faits de chacun des protagonistes. L’histoire est dense, complexe, épique et pleine de mystères, surtout avec Phyl, Xiu et Udo qui se retrouvent dans les entrailles du plus gros dragon. Leur voyage est surprenant, comme dans un autre monde, qui se révèle petit à petit. La bande dessinée offre son lot de surprises et d’action, avec cette aventure incroyable et originale. On suit principalement trois héros, arrivés dans les entrailles du gros dragon, qui vont devoir prendre la fuite, dans cet autre monde complexe, pour tenter d’atteindre le cœur de la bête. Les dangers qui les guettent sont nombreux, il va falloir ruser et s’allier aux bonnes personnes pour parvenir à ses fins… Le dessin est plaisant, fort, moderne et dynamique.

Xiu est le deuxième tome du triptyque Dans le ventre du dragon, des éditions Glénat, qui présente une aventure fantastique épique. Un récit original, dense et riche qui propose de suivre, entre autres, trois héros, dans les entrailles du plus gros dragon, afin de l’occire.

Lien Amazon