5 idées d’activités à faire en voyage à Dubaï

S’il y a bien une destination phare que les voyageurs affectionnent depuis ces dernières années, c’est bien Dubaï. Contraste entre désert et mer, la plus belle ville des Émirats arabes unis vous ouvre grand ses bras. Que faire une fois sur place ? Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui les 5 activités incontournables à faire en ville et aux alentours.

Visiter l’aquarium de Dubaï

Situé dans le Dubaï Mall, près du célèbre Burj Khalifa, l’aquarium de Dubaï est l’une des plus impressionnantes attractions de la ville. Avec plus de 140 espèces différentes, dont 400 requins, un crocodile de plus de 750 kilos et plus de 30 000 poissons et animaux marins, il fera la joie des petits comme des grands. L’aquarium abrite également un zoo sous-marin où l’on peut retrouver plus de 40 espèces différentes, dont des cichlidés colorés et des hippocampes. Le passage dans le fameux tunnel de l’aquarium est certainement l’une des plus belles choses à faire lors d’une visite de la ville.

Monter au plus haut sommet du Burj Khalifa

Culminant du haut de ses 828 mètres, le Burj Khalifa est la plus grande tour au monde. Et s’il y a bien un incontournable lorsqu’on arrive à Dubaï, c’est de se poster au pied de la tour, du côté des Dubaï Fountains, à la sortie du Dubaï Mall. C’est gratuit et de là, vous pourrez constater à quel point elle est exceptionnelle. Si vous souhaitez profiter d’une vue en hauteur, il vous faudra réserver. Vous pourrez ainsi visiter le 124e étage et voir une vue imprenable sur la ville et ses alentours.

Organiser un safari dans le désert

Continuez avec la découverte du désert qui s’étend sur plus de 650 000 km². Le Rub al-Khali est en effet l’un des plus grands déserts du monde et pour en explorer une partie, il n’y a rien de mieux qu’un safari. Arpentez les dunes immenses, faites une balade à dos de chameaux, surfez dans le sable et entre deux Dunes bashing, prenez le fameux café arabe et des dattes en collation. En quad ou en 4×4, cette excursion dans le désert de Dubaï est à essayer absolument. Ce, que vous avez choisi de partir entre amis ou en famille.

Visiter le vieux Dubaï

Loin du côté extravagant et futuriste de la ville, la vieille Dubaï a gardé son authenticité. Baladez-vous dans les souks, humez les senteurs des épices, visitez les magnifiques monuments, à ne citer que les mosquées et le Dubaï Museum. Pour aller d’une rive à une autre, empruntez les fameux abras, des petites pirogues traditionnelles qui vous feront découvrir la beauté de cette ville qui a gardé ses parures d’antan.

Déjeuner dans un des meilleurs restaurants de la ville

Enfin, après l’effort, le réconfort d’un bon petit plat. Que vous souhaitiez découvrir les spécialités locales, vous essayer à la cuisine libanaise ou redécouvrir les classiques de la gastronomie française, Dubaï compte une belle diversité de restaurants. De ceux qui sont nichés au sommet des tours de la ville, offrant ainsi un panorama unique sur les alentours aux établissements à la décoration plus atypique, vous trouverez assurément la tablée qui répondra au mieux à vos envies gourmandes.

Laquelle de ces activités vous tente le plus ? Dans tous les cas, ce sont des incontournables à noter dans votre agenda si vous prévoyez d’organiser un week-end ou un plus long séjour à Dubaï.