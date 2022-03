Vaux le Vicomte – Nouvelle animation “Dans les cuisines de Vatel”

Partagez





Vaux le Vicomte Une remontée dans le temps à l’époque où Vatel dirigeait les cuisines des lieux pour la venue du Roi le 17 août 1661. Bruits des casseroles en cuivre, personnel en ébullition… Découvrez l’atmosphère effervescente des préparatifs du repas qui changea le destin de Fouquet, intendant des finances.

Vatel, dans les coulisses de la fête

Au château de Vaux le Vicomte

à partir du 23 avril 2022

En août 1661, pour célébrer la fin des travaux de son château, Fouquet convie le Roi, La Reine Mère et une centaine de convives, à une grande réception. Vatel, cuisinier de génie, est en charge des festivités pour donner un repas fastueux servi dans des assiettes en or. Nous connaissons la suite. Louis XIV, loin d’être ébloui, soupçonne Fouquet de détourner l’argent du trésor. Le Roi Soleil fera arrêter Fouquet qui sera condamné à la détention perpétuelle à Pignerol.

NOUVELLE ANIMATION ; VATEL DANS LES COULISSES DE LA FÊTE

À partir du 23 avril 2022, le château proposera à ses visiteurs une immersion dans les cuisines de Vatel, la veille de la fameuse fête du 17 août 1661, animée par deux comédiens de la compagnie Délits d’Arts.

Le visiteur pourra ainsi découvrir Vatel en pleine répétition de l’ambigu («un souper – collation» où tous les mets chauds et froids, salés et sucrés du repas sont disposés en même temps) destiné à Louis XIV et Anne d’Autriche qui arrivent à Vaux-le-Vicomte le lendemain.

Les visiteurs seront plongés dans l’atmosphère de la cuisine de Vatel, parmi les bruits de préparations diverses des mets prévus sur cette fameuse fête.

Château de Vaux-le-Vicomte – 77950 Maincy

