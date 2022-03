L’imagier du Père Castor est une collection des éditions Flammarion, qui se complète d’une nouveauté et de trois nouvelles éditions. La référence des tout-petits fait partie de cette collection, paru en février 2022, avec une couverture cartonnée et des coins arrondis, avec une fabrication européenne et aux encres végétales.

L’ouvrage, en tout en longueur, est facile à prendre en main et à poser sur les cuisses des tout-mots, vocabulaire, , pour une découverte fabuleuse. Une introduction et une présente débutent le livre, tout comme des suggestions pour jouer et s’amuser avec les mots et les images. Ensuite, un sommaire présente les différentes parties à retrouver, à commencer par l’univers du bébé. Il y a donc une image et un mot, juste en dessous, pour identifier l’illustration. A chaque page, deux images sont à découvrir. Une couleur pour chacune des parties, permet de se repérer plus facilement.

Le livre est plaisant à découvrir, avec plein d’images qui vont captiver les jeunes enfants. L’imagier va accompagner les tout-petits dans leur apprentissage du langage et développer leur vocabulaire. Des images et des mots à associer, pour découvrir le monde qui les entoure, notamment avec l’aide de différents thèmes, comme le bébé, la maison, les outils, la nourriture, les animaux d’ici, ou encore les engins. Pour des découvertes différentes de l’ouvrage, afin d’accompagner les enfants dans leur développement, des suggestions de jeux et d’approche, permettent une évolution de l’exploration. Il y a 470 images à observer, et donc 470 mots à découvrir et apprendre, pour s’éveiller au monde. Les illustrations sont bien réalisées, réalistes, sobres et élégantes, parfaites pour la découverte.

L’imagier du Père Castor – La référence des tout-petits est une réédition des éditions Flammarion. Un ouvrage complet, pratique et incontournable pour accompagner les tout-petits dans l’apprentissage du langage, et enrichir leur vocabulaire.

Imagiers du Père Castor