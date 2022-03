Tout ce que vous devez savoir sur les cigarettes électroniques

Ces dernières années, les e-cigarettes sont devenues une aide très populaire pour arrêter de fumer. Aussi connus sous le nom de vapes, ils sont beaucoup moins nocifs que les cigarettes et peuvent vous aider à arrêter de fumer pour de bon.

Que sont les cigarettes électroniques et comment fonctionnent-elles ?

Une cigarette electronique est un appareil qui permet d’inhaler de la nicotine sous forme de vapeur plutôt que de fumée.Les cigarettes électroniques ne brûlent pas le tabac et ne produisent ni goudron ni monoxyde de carbone, deux des éléments les plus nocifs de la fumée de tabac.Ils fonctionnent en chauffant un liquide qui contient généralement de la nicotine, du propylène glycol et/ou de la glycérine végétale et des arômes.L’utilisation d’une cigarette électronique est connue sous le nom de vapotage.

Quels types de cigarettes électroniques existe-t-il ?

Il existe une variété de modèles disponibles :

Les cigalikes : ressemblent aux cigarettes de tabac et peuvent être jetables ou rechargeables.

Les vapoteurs : ont la forme d’un stylo ou d’un petit tube, avec un réservoir pour stocker l’e-liquide, des bobines remplaçables et des piles rechargeables.

Les systèmes de pod : sont des appareils rechargeables compacts, souvent en forme de clé USB ou de galet, avec des capsules de e-liquide.

Les mods : se présentent sous différentes formes et tailles, mais sont généralement les plus grands appareils de cigarette électronique. Ils ont un réservoir rechargeable, des piles rechargeables de plus longue durée et une puissance variable.

Comment choisir la bonne cigarette électronique ?

Une e-cigarette rechargeable avec un réservoir rechargeable délivre de la nicotine plus efficacement et plus rapidement qu’un modèle jetable et est susceptible de vous donner de meilleures chances d’arrêter de fumer.Si vous êtes un fumeur léger, vous pouvez essayer un système cigalike, vapoteur ou pod.Si vous êtes un gros fumeur, il est conseillé d’essayer un stylo vape, un système de dosettes ou un mod.Il est également important de choisir la bonne force de e-liquide pour répondre à vos besoins.Un magasin spécialisé dans la vape peut vous aider à trouver l’appareil et le liquide qui vous conviennent.

Une e-cigarette m’aidera-t-elle à arrêter de fumer ?

Plusieurs milliers de personnes en europe ont déjà arrêté de fumer à l’aide d’une cigarette électronique. Il y a de plus en plus de preuves qu’ils peuvent être efficaces.

L’utilisation d’une cigarette électronique peut vous aider à gérer vos envies de nicotine. Pour en tirer le meilleur parti, assurez-vous de l’utiliser autant que nécessaire et avec la bonne concentration de nicotine dans votre e-liquide.

Un essai clinique majeur au Royaume-Uni publié en 2019 a révélé que, lorsqu’elles étaient combinées à un soutien en face à face d’experts, les personnes qui utilisaient des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer avaient deux fois plus de chances de réussir que les personnes qui utilisaient d’autres produits de remplacement de la nicotine, tels que des patchs ou gencive.

Dans quelle mesure les cigarettes électroniques sont-elles sûres ?

Les cigarettes électroniques sont strictement réglementées en matière de sécurité et de qualité.Ils ne sont pas complètement sans risque, mais ils comportent une petite fraction du risque des cigarettes.Les cigarettes électroniques ne produisent ni goudron ni monoxyde de carbone, deux des éléments les plus nocifs de la fumée de tabac.Le liquide et la vapeur contiennent des produits chimiques potentiellement nocifs également présents dans la fumée de cigarette, mais à des niveaux beaucoup plus faibles.

Qu’en est-il des risques liés à la nicotine ?

Bien que la nicotine soit la substance addictive des cigarettes, elle est relativement inoffensive.Presque tous les méfaits du tabagisme proviennent des milliers d’autres produits chimiques contenus dans la fumée de tabac, dont beaucoup sont toxiques.La thérapie de remplacement de la nicotine est largement utilisée depuis de nombreuses années pour aider les gens à arrêter de fumer et constitue un traitement sûr.