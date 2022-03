Ce que nous sommes : la technologie de trop aux Éditions Rue de Sèvres 

Partagez





Dans un futur proche, les humains augmentés vivent rassemblés dans une ville hyper technologique, consommant la majeure partie des données et d’électricité de la planète. Mais, à la périphérie, quelques-uns ont décidé de ne pas se plier à cette façon de vivre, et de rester « Ce que nous sommes » censés être en tant qu’humains.

Constant est un « augmenté » depuis qu’il a huit ans. Mais tout va partir en vrille, le temps d’une soirée arrosée avec ses potes !!

Un one shot dystopique savamment conté et illustré par Zep. Disponible le 16 Mars 22 aux Éditions Rue de Sèvres.

Le décor :

Un jeune homme immobile sous l’eau …

Devant lui, on commence à discerner, à travers les ténèbres de l’océan, un animal majestueux. Une baleine se dirige paisiblement et si élégamment vers lui. Lorsqu’elle passe devant ses yeux, elle est si proche qu’il n’a qu’à tendre son bras pour toucher sa peau. Puis, il l’accompagne quelques secondes, jusqu’à ce qu’elle disparaisse à nouveau … Un moment à la fois magique et impressionnant !

Il a juste le temps de se retourner pour apercevoir une nouvelle silhouette, bien moins rassurante que la première. Un grand requin blanc a repéré sa proie. L’homme reste immobile, sachant que la fuite et/ou le combat sont perdus d’avance devant cette machine de guerre invincible. Le squale fonce vers lui, et l’attrape avec une force indescriptible. Les dents s’enfoncent dans la chair de son ventre et de son estomac, il ressent la puissance de l’animal, la douleur, cette peau rugueuse … juste avant de se réveiller, nu, en sueur !

Quelle expérience !

Constant vient de tester une des interfaces du programme du data center. Car, comme l’ami avec qui il discute, les deux jeunes hommes font partie d’un projet, né il y a plus de trente ans : le Data Brain Center. Une façon de vivre, d’apprendre, d’aimer, dès son plus jeune âge, grâce à un implant directement couplé à une banque de données infinies.

Par exemple, le repas se transforme en gélules neutres qui prennent le goût de ce que vous avez envie, grâce à l’implant qui « détourne » toutes les fonctions de votre corps. Et plus besoin d’aller en cours et de passer des heures à étudier. On télécharge ce que l’on veut savoir directement dans son cerveau !

Un monde où tous vos désirs deviennent réalité. Mais, un monde où tu peux basculer en quelques secondes aussi …

Le point sur la BD :

Zep se fait philosophe neuro-scientifique, pour nous proposer un one shot d’anticipation basé sur les dérives technologiques. En nous posant une question majeure : la technologie est-elle vraiment une ascension pour l’humanité. Ou, au contraire, provoque-t-elle finalement la déchéance de l’être humain et de ses capacités ?

A travers l’histoire de Constant, il nous dépeint une dystopie. D’un côté, une société aseptisée, seulement accessible à une classe sociale supérieure. En parallèle, des personnes ayant refusé d’être des « plus qu’humains ». La confrontation et les différences entre les deux permettent à l’auteur de faire entrer le lecteur dans une réflexion poussée sur le capitalisme, l’humanité et ses « accompagnements » technologiques divers. Il nous pousse à une morale évidente sur le « Ce que nous sommes » vraiment, sur Terre en tant qu’êtres humains, que race en devenir.

Un bien joli bébé aux Éditions Rue de Sèvres, sorti tout droit des pinceaux de Zep : des planches unicolores puis pluricolores pour alterner entre la froideur de l’environnement et la diversité de notre mère nature. Chaque planche transporte le lecteur dans une contemplation nostalgique, temporisée par le rythme des cœurs qui battent au fil des émotions provoquées.

La conclusion :

Une nouvelle surprise dans l’univers réflexif de Zep ! Oeuvre après œuvre, il nous entraîne dans sa ronde : Un bruit étrange et beau, the end, paris 2119 et à présent Ce que nous sommes aux Éditions Rue de Sèvres, rassemblent chacun les thèmes d’humanité, d’écologie, de dérives technologiques, et d’avenir …

Une superbe « collection » d’une intelligence sensible et rare. Faisant écho à nos sociétés et « au meilleur des mondes » que l’on puisse laisser à nos successeurs ! Coup de coeur total !