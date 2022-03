Goliath de Frédéric Tellier au cinéma le 9 mars : rencontre avec l’équipe du film

Le 9 mars, sortira au cinéma, Goliath, le dernier film de Frédéric Tellier (L’Affaire SK1, Sauver ou Périr), porté par un formidable casting : Emmanuelle Bercot, Gilles Lellouche, Pierre Niney, Marie Gillain. Un film fort, engagé et utile, qui dénonce l’emploi des pesticides dans l’agriculture, en suivant le parcours et le combat de trois personnages différents. Il y a France (Emmanuelle Bercot) dont le mari est atteient d’un cancer. Elle va se battre jusqu’au bout pour que soit reconnu le fait que ce sont les pesticides de son voisin agriculteur qui ont causé la maladie. Patrick (Gilles Lellouche) est l’avocat d’une agricultrice dont la compagne est décédée d’un cancer causé également par l’usage des pesticides. Il y a aussi Mathias (Pierre Niney), lobbyiste qui défend l’entreprise produisant ces pesticides. Goliath contre plusieurs David. Un combat inégal et difficile que Frédéric Tellier nous donne à voir dans ce film brillant qui nous plonge au cœur de la réalité.

En octobre dernier, Goliath avait été présenté à Nice au Pathé Gare du Sud en avant-première lors de la clôture de la dernière édition du Festival Cinéroman. C’est à l’Hôtel Negresco que nous avions pu rencontrer Frédéric Tellier, accompagné d’une partie de son très beau casting : Marie Gillain, Chloé Stefani et Gilles Lellouche.

France Net Infos: Comment est née votre envie de faire un film abordant un tel sujet ?

Frédéric Tellier : Lorsque j’ai lu « Le livre noir de l’agriculture » d’Isabelle Saporta, j’ai eu une prise de conscience. J’ai commencé à réfléchir sur l’agriculture, les pesticides et la nature humaine.

France Net Infos : Le film est très ancré dans la réalité. Il y a même des références au Covid….

Frédéric Tellier : C’était très important que le film soit ancré dans la réalité. C’est ma manière d’écrire. Tout est tiré de faits réels. On a tourné le film après le premier confinement. C’était donc difficile pour moi de ne pas évoquer le covid, d’autant plus que le film parle, frontalement, des pesticides, et, un peu moins frontalement, de la bêtise humaine et de la façon dont les puissant détruisent les autres. Le covid faisait donc partie de la réflexion sociétale du moment.

France Net Infos : Gilles, vous incarnez un avocat fatigué, usé par son métier mais qui va mener un combat solitaire contre les lobbys….

Gilles Lellouche : C’est un personnage brisé et un peu au bout de son chemin. Tout d’un coup, il renaît pour ce combat qui est presque trop grand pour lui. L’écriture du scénario est implacable. En rencontrant Frédéric Tellier, j’ai senti que ce n’était pas un combat de façade mais une nécessité et un geste extrêmement sincère de sa part. J’ai été bouleversé par tous ces personnages. J’adore cet avocat. Je trouve son sursaut absolument magnifique. On pourrait faire une comparaison avec le métier d’acteur : à force de faire des petits films pas terribles, on devient un acteur sans grande ambition et on s’abîme… Cela est applicable à n’importe quel métier. A force de faire des petits compromis, on écorche notre enthousiasme. Renouer avec son idéal, c’est beau… Mon personnage est un type que se bat et qui revit à nouveau. J’ai adoré faire ce personnage.

France Net Infos : Vos êtes-vous documenté pour aborder ce personnage ?

Gilles Lellouche : Frédéric m’a envoyé beaucoup de documents. J’ai aussi regardé à peu près tous les films de procès. Je me suis isolé dans un hôtel pendant deux semaines pour ne travailler que le texte car le film était très écrit.

France Net Infos : Marie, qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ? Vous incarnez une journaliste de l’AFP, proche de l’avocat qu’interprète Gilles Lellouche…

Marie Gillain : Ce que j’ai trouvé très fort dans le film, c’est qu’il y a plusieurs angles en fonction du combat de chaque personnage. Je joue la journaliste d’investigation qui est une pierre importante dans cet édifice puisqu’il faut des outils journalistiques dans ce combat. Ca m’a plu d’incarner ce personnage car elle a une responsabilité. Et puis, ce rapport humain entre mon personnage et celui de Gilles était vraiment joli à jouer. C’est une histoire d’amour qui n’a pas abouti ; ils sont fatigués tous les deux mais ils ont une affection énorme l’un pour l’autre. J’ai adoré faire partie de ce puzzle qui parle de la force de l’humain à tous les niveaux.

France Net Infos : Chloé, votre personnage est en lutte contre l’usage des pesticides, qui a causé la mort de sa compagne…

Chloé Stéfani : Oui, j’ai cette mission d’être la voix des exploitants agricoles qui sont malheureusement la catégorie sociale la plus touchée par le suicide en France aujourd’hui. Heureusement, elle croise la route de l’avocat joué par Gilles, qui va prendre le relais sur ce combat. Pour moi, Goliath est un film essentiel. Il y en a très peu sur ce sujet. J’espère qu’il va faire du bruit.

France Net Infos : Dans le film, il y a une référence à Rimbaud avec son poème « Sensation». Pourquoi ?

Frédéric Tellier : J’aime beaucoup la poésie et j’en ai toujours saupoudré dans mes films. Ce poème de Rimbaud est fort car il parle de la nature, de la pureté. Il y a aussi une citation de la poétesse américaine Mary Oliver, décédée il n’y a pas très longtemps, et qui n’écrivait que sur la nature. Je voulais donner à réfléchir, de manière assez innocente, avec ce poème.

A partir du 9 mars au cinéma, Goliath de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Marie Gillain, Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker, Chloé Stefani…