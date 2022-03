Quelle est la meilleure plateforme pour la signature électronique

Les services qui vous permettent de travailler avec des documents en ligne, y compris de les signer avec une signature numérique, deviennent de plus en plus populaires chaque jour. Les propriétaires de grandes entreprises et les entrepreneurs individuels profitent de toutes les possibilités offertes par les programmes de signature électronique.

Mais à mesure que de nouveaux services arrivent sur le marché, la question du choix rationnel d’une plateforme pour résoudre des tâches particulières se pose de plus en plus souvent. Afin de choisir un service qui réponde à toutes les exigences, il convient d’être pleinement informé des meilleures offres dans ce domaine.

Parmi les plateformes dont les fonctions incluent une signature numérique, les suivantes sont considérées comme leaders :

PandaDoc – combine la création de documents, leur traitement rapide et le service de signature électronique. Il convient aussi bien aux grandes entreprises qu’aux petites. Selon les avis des utilisateurs, l’utilisation de cette plateforme permet d’accélérer considérablement le processus de circulation des documents dans l’entreprise.

DocuSign est une solution simple pour la signature numérique. Elle est conçue spécialement pour les entreprises qui privilégient la rapidité et la facilité d’utilisation. Avec son aide, il est possible de signer rapidement des documents et de travailler avec des clients et des partenaires. En outre, le service est très facile à intégrer dans le système logiciel d’une entreprise.

Adobe Sign offre aux utilisateurs la possibilité de travailler non seulement avec des documents texte au format Word, mais aussi avec des fichiers PDF. Si une entreprise traite la plupart de ses documents dans ce format, il vaut vraiment la peine d’utiliser le service Adobe Sign.

Chacun de ces services a ses avantages et ses inconvénients et il convient de choisir le plus adapté en fonction des tâches fixées à l’entreprise.

PandaDoc : le programme de signature électronique le plus universel

En ce qui concerne l’universalité, la plateforme PandaDoc est considérée comme le leader absolu. Le fait est que ce service convient aux entreprises de toute taille et de tout volume de documents. C’est pratique non seulement du point de vue de la signature des documents en ligne, mais aussi du point de vue du travail avec eux.

Afin de tester le système et de voir à quel point il est pratique, les utilisateurs se voient proposer un plan gratuit PandaDoc Free eSign, qui leur permet de se familiariser avec les principales fonctionnalités et de comprendre à quel point il est facile de travailler sur cette plateforme. En termes de fonctionnalités, cette version est capable de rivaliser avec les offres payantes d’autres plateformes.

Les autres avantages de ce service sont les suivants:

la possibilité de créer des modèles dans l’éditeur PandaDoc, que vous pouvez ensuite utiliser pour créer des copies multiples, accélérant ainsi le processus de travail ;

le travail opérationnel avec les clients est assuré par la possibilité d’apporter des modifications et de travailler avec les feedbacks des contreparties en ligne ;

les plans tarifaires sont conçus pour permettre à chacun de trouver les fonctionnalités nécessaires, sans surpayer pour des fonctions inutiles.

Il est pratique de travailler avec cette plateforme, tant pour les représentants d’entreprises que pour les indépendants qui doivent signer leurs contrats par voie électronique.

Après une étude minutieuse d’une grande variété de ressources offrant la possibilité de signer des documents en ligne, PandaDoc est l’option la plus acceptable pour tout segment avec tout type de flux de documents.

En choisissant PandaDoc, les propriétaires d’entreprises peuvent compter en toute confiance sur l’accélération de tous les processus, ce qui se traduira par le retour le plus rapide possible sur l’investissement consenti pour l’achat d’un package dans le cadre de ce service.