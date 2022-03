L’huile de CBD est-elle légale en Europe ? Les lois et règlements de l’UE

Pendant longtemps, le cannabis et tous ses dérivés ont été illégaux dans le monde. Ils étaient principalement considérés comme une drogue nocive et leur consommation et leur culture étaient donc interdites.

Mais, au fur et à mesure que nos connaissances sur les cannabinoïdes augmentaient, il a été découvert que le cannabis offrait bien plus que ses effets psychoactifs.

Et, après que les effets bénéfiques des extraits de cannabis (comme le CBD) soient devenus largement connus et acceptés, les gouvernements (y compris en Europe) ont commencé à adapter les lois pour autoriser l’utilisation de ces substances, maintenant que le CBD et d’autres substances similaires sont reconnus pour leurs propriétés curatives.

Ainsi, vous pouvez donc maintenant légalement acheter du CBD. Et, si le sujet vous intéresse, vous pouvez en savoir plus sur les changements de lois et la légalisation des fleurs de CBD en France en suivant ce lien.

Le CBD en Europe

Depuis quelques années déjà, le CBD est devenu connu, les personnes ont commencé à voir la marijuana très différemment. Mais, malgré la popularité du CBD, de tels changements prennent du temps.

Le CBD et les compléments alimentaires contenant du CBD sont considérés de nouveaux aliments sont devenus connus. En bref, les nouveaux aliments sont, par définition, des aliments qui n’étaient pas consommés en quantités significatives dans l’UE avant l’entrée en vigueur du premier règlement sur les nouveaux aliments le 15 mai 1997.

Ces dernières années, de nombreux pays dans le monde ont certains cannabinoïdes et leurs extraits sont lentement légalisés, et nous pensons que cette tendance va se poursuivre. Mais, vous devez toujours faire attention aux détails pour savoir ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.

Les niveaux légaux des substances en question sont bien définis, et ce qui est légal dans un pays peut être illégal dans un autre.

Le THC est souvent le problème — ce n’est pas la substance que vous recherchez, cependant il finit souvent dans votre extrait de CBD.

La plante utilisée comme matière première pour l’extraction du CBD est le Cannabis Sativa L., une plante qui contient également la substance psychoactive. Le processus d’extraction est optimisé pour le CBD, mais une partie se retrouve toujours dans l’extrait.

Il existe également un extrait de CBD sans THC, appelé isolat de CBD. Parce que ce produit ne contient aucune substance psychoactive, il est plus susceptible d’être légal.

Dans certains pays, la vente et la consommation de CBD sont autorisées… néanmoins être sans THC ne signifie pas nécessairement légal.

Avant d’ouvrir un magasin CBD ou de s’aventurer dans une entreprise liée au CBD, c’est une bonne idée d’examiner attentivement les lois CBD qui s’appliquent à vous.

Le CBD est-il un stupéfiant ?

Selon une décision de la Commission de juillet 2020, le CBD fabriqué à partir de fleurs de chanvre devrait désormais être considéré comme un stupéfiant. Après plusieurs mois de retard, l’« effet narcotique » attribué au CBD a de nouveau été rejeté.

Curieusement, le jour même, l’ONU a décidé de retirer le cannabis et la résine de cannabis d’une liste en vigueur depuis 1961 et issue de la « Convention unique sur les stupéfiants ».

Par la suite, la « Cour européenne de justice » (CJE) a ​​rendu un arrêt. Là-dessus, la “Commission européenne” a confirmé provisoirement que le CBD n’est pas un stupéfiant. Le processus d’approbation des « nouvel aliment » devrait maintenant être relancé. La décision de la CJCE stipule que les États membres de l’UE n’ont pas à interdire la commercialisation du CBD si le CBD a été produit légalement dans un autre pays de l’UE.

Avant cette décision, l’Italie avait décidé de retirer son projet de loi. Avant même qu’une ordonnance correspondante du ministère de la Santé n’entre en vigueur, elle a été rejetée.

Acheter du CBD en France, c’est legal !

Il est donc maintenant facile et tout à fait legal de commander votre CBD (fleurs de CBD, huile de CBD ou outres) en ligne sur des sites reconnus comme celui de JustBob.fr.

C’est le meilleur moyen de commander les meilleures souches de CBD en France et de profiter de tous les bienfaits du CBD !