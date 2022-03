Stillwater, le premier tome

Stillwater est une nouvelle série signée chip Zdarsky et Ramón K. Pérez, qui débute avec ce premier tome, paru fin janvier 2022, aux éditions Delcourt. Un comics plein de suspense, présentant un univers surnaturel qui paraît crédible, curieux, ambitieux et intéressant.

Alors qu’il travaille à son bureau, comme tous ses collègues, Daniel est interpellé par une femme. Elle lui demande s’il a une minute. Elle a essayé de lui écrire, mais sa messagerie ne marchait pas, alors elle est venue. Daniel explique que cela est normal, il a déconnecté sa boîte mail, car il en avait ras-le-bol des messages qui lui rappelaient, chaque jour, les anniversaires des uns et des autres. La femme explique que c’est en partie pour cela qu’elle voulait le voir. Elle affirme qu’il n’est pas très doué, avec ses collègues, mais pousser les autres ne sert à rien. Malgré ses explications, la confusion et l’ambiance du boulot, Daniel finit par être renvoyé. La femme explique qu’il n’a jamais vraiment été heureux ici, puis, étant un bon graphiste, il n’aura pas de mal à retrouver un travail…Le soir, il fête, pas vraiment dignement, le fait qu’il ait été viré !

Le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres, haletant et plein de suspense. Daniel reçoit une lettre, suite à une succession. Il doit se rendre dans la ville de Stillwater. Il y va avec son ami, mais sur place, les choses sont bizarres… Un enfant est poussé du haut d’un toit, alors que le gosse devrait être mort, il semble qu’il respire et reprend, peu à peu, ses esprits et retrouve ses capacités physiques. Commence alors l’enfer pour Daniel… La bande dessinée est surprenante, avec cette intrigue surnaturelle, très bien menée. Les personnages se révèlent, petit à petit, avec ses habitants et cette ville particulière, qui cachent un grand secret au reste du monde. Ces immortels, jusqu’à un certain point, c’est-à-dire la frontière de la ville, sont aliénés, dangereux, perturbés… La suite de ce drame, qui est plein de rebondissements et de flashbacks, pour tenter de comprendre, est haletante et ambitieuse, suggérant une suite tout à fait plaisante. Le dessin est dynamique, avec des personnages expressifs, avec de belles scènes d’action.

Stillwater débute avec ce premier tome, d’une nouvelle série mêlant drame et fantastique, paru aux éditions Delcourt. Un thriller surnaturel bien mené, haletant, parfois horrifique, qui présente un jeune homme qui découvre une ville dans laquelle tous sont immortels.

