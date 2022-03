Parc Ghibli : Une ouverture prévue au Japon pour fin 2022

Vous êtes un(e) fan des univers de oniriques des Studios Ghibli ? « Mon Voisin Totoro », « Princesse Mononoké » ou encore « Le Château ambulant » n’ont plus aucun secret pour vous ? Réjouissez-vous, vous aurez bientôt la possibilité de déambuler dans les décors féériques imaginés par le très célèbre Hayao Miyazaki et c’est bien évidemment au Japon que cela se passe.

Un parc à thème convivial grandeur nature

S’étalant sur plus de 200 hectares, ce parc à thème familial ne comportera pas d’attraction à sensations fortes. Déception pour certains et véritable soulagement pour d’autres, c’est une expérience unique et reposante qui vous sera proposée en vous offrant la possibilité de vous balader librement dans les univers imaginés par les Studio Ghibli. 3 univers seront disponibles dès l’ouverture fin 2022 et 2 autres zones seront proposées un peu plus tard, en 2023.

La partie principale, inspirée du Voyage de Chihiro, proposera plusieurs boutiques où vous pourrez retrouver les différents produits issus des univers Ghibli, mais également des restaurants, des jeux pour enfant ainsi que des cinémas. La seconde zone, dédiée à l’univers de Mon Voisin Totoro sera une zone plus tranquille, où vous pourrez voir les maisons traditionnelles présentes dans film mais également une grande zone ouverte où il vous sera possible de vous balader dans la forêt de Totoro. La troisième zone sera inspiré de l’univers du Château Ambulant et proposera un décor Steampunk où il vous sera possible de monter dans un ascenseur géant vous offrant ainsi une vue complète sur tout le parc.

Comment se rendre dans le parc d’attraction Ghibli ?

Situé à 250 km de Tokyo, près de la ville de Nagoya, le parc d’attraction Ghibli est construit sur la zone de l’EXPO Park, endroit qui a accueilli l’Exposition Universelle de 2005. Cette zone à l’avantage de proposer un espace suffisamment vaste pour accueillir ce parc à thème tout en offrant une possibilité d’agrandissement dans le futur.

Concernant les tarifs, aucun annonce n’a été faite pour le moment mais il y a fort à parier que des offres de groupes seront proposées pour les familles.

Une ouverture repoussée

Annoncé initialement pour 2020 (en même temps que les Jeux Olympiques), le parc Ghibli, en accord avec le Ministère des Affaires Étrangères, a dû décaler cette date d’ouverture. En effet, le Japon mise beaucoup sur l’ouverture de ce parc à thème qui devrait ramener un nombre important de touristes sur l’archipel. Leur décision de report semble être tout à fait logique, notamment suite aux mesures de fermeture des frontières mises en place par le Japon au cours de ces deux dernières années.

Rassurez-vous, vous n’aurez bientôt plus besoin de prendre votre mal en patience car un communiqué partagé récemment sur le site officiel à annoncer l’ouverture des portes du parc d’attraction des Studios Ghibli pour le 1er Novembre 2022.