Les petits Mythos, tome 12, Hermès conditionné

Hermès conditionné est le douzième tome de la série humoristique Les petits Mythos, des éditions Bamboo. Une bande dessinée de Christophe Cazenove et Philippe Larbier, parue fin septembre 2021, qui continue de revisiter la mythologie grecque pour notre plus grand plaisir.

Totor est content, il vient de recevoir une carte postale de Dédale. Cependant, il s’interroge et demande à Hermès depuis quand il est devenu le dieu des facteurs. Hermès s’énerve aussitôt, affirmant qu’il est le messager de Zeus ! Mais comme ses sandales le font aller plus vite, les dieux en profitent et lui refilent de plus en plus de boulot ! Il sort alors de sa sacoche une feuille avec une longue liste de choses à faire. Totor lui demande s’il doit faire tout cela dans la journée. Hermès lui répond que non, il doit faire tout cela dans les cinq prochaines minutes. Il laisse ses amis et part à toute vitesse apporter le bélier à la toison d’or à Néphélé, puis déposer une lyre à Amphion, livrer une grosse belle épée à Hercule, le casque d’invisibilité à Persée et filer le plan d’un bateau à monter pour Ulysse, afin qu’il puisse rentrer chez lui. Enfin, il revient vite, épuisé, criant qu’il sature !

La mythologie grecque continue d’être revisitée, à travers des gags hilarants et des personnages attachants, que l’on aime à retrouver. Ainsi, Hermès est mis à l’honneur dans ce nouvel album, avec un agenda bien rempli. Le brave messager de Zeus n’en peut plus de toutes les missions qu’on lui attribue, offrant quelques gags en perspective et des scènes amusantes à découvrir. Autour d’Hermès, on retrouve aussi avec plaisir Totor, Aphrodite, Hercule, et les autres pour des réflexions ou idées improbables et drôles. Les petits héros n’arrêtent pas de nous faire rire, sans jamais oublier les grands mythes, remettant ainsi les héros à leur place, s’inspirant de leurs aventures ou missions, proposant ainsi un regard amusé, ludique et pédagogique sur l’histoire de ces personnages légendaires. Le dessin est rond, doux, plaisant et expressif, offrant un univers dynamique et humoristique.

