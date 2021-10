Les devinettes de Petit Renard – Deux nouveaux titres à découvrir

Les devinettes de Petit Renard est une collection des éditions Larousse, qui présente deux nouveaux titres, Qui vit dans la savane ? et Qui dort où ? Deux livres de devinettes et de flaps, tout en carton, pour les tout-petits, parus en septembre 2021.

Petit Renard voyage dans la savane. Sur le chemin, un petit singe lui a chipé son chapeau. Petit Renard a beau courir après, il l’a perdu de vue ! Il se demande où est passé le petit singe. Il voit une grotte et se demande s’il est dedans… Non ! C’est un lion qui dort paisiblement. Petit Renard est mécontent, mais n’abandonne pas pour autant. Il regarde dans les herbes hautes, mais découvre un zèbre.

Il fait nuit, les étoiles brillent dans le ciel. Petit Renard est fatigué. Il se demande où il va dormir. Il voit une niche, s’en approche, mais c’est un chien qui dort dedans ! L’écurie semble silencieuse, il espère pouvoir y dormir, mais c’est un cheval qui s’y est installé. Un peu plus loin, il découvre un arbre, avec un trou, il aimerait bien y trouve un coin chaud, mais c’est un écureuil en boule qui s’y est endormi !

Les deux petits livres cartonnés sont faciles à prendre en main, pour les tout-jeunes lecteurs qui vont découvrir, à travers des questions, les animaux qui vivent dans la savane, ainsi que les différents habitats des animaux. En suivant l’adorable Petit Renard, les enfants partent facilement explorer le livre interactif, tout comme les surprises et réponses qui se trouvent derrière les flaps. La motricité fine est travaillée, avec les petites languettes à soulever pour ouvrir le flap, l’observation et le langage sont également développés. Les histoires se finissent bien, avec une dernière page qui présente tous les animaux déjà vus. Un petit rappel plaisant, qui ravira les enfants. Le dessin est moderne, rond et agréable, doucement coloré.

La collection Les devinettes de Petit Renard, des éditions Larousse, se complète avec deux nouveaux titres amusants, qui propose aux jeunes enfants, à partir d’un an, de venir en aide au petit héros adorable et de découvrir des animaux cachés derrière des flaps.