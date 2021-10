Florelli – une nouvelle gamme de riz, pour une cuisine italienne

La marque Florelli, du groupe Ital Passion, présente une nouvelle gamme de riz, idéale pour cuisiner de délicieuses recettes italiennes traditionnelles. Des ingrédients d’origine italienne, de la plaine de Pô, issus d’une agriculture raisonnée, durable et respectueuse du rythme des saisons et de la Terre.

Florelli est une marque italienne, du groupe Ital Passion, qui propose des produits italiens à faire découvrir au français, afin de déguster et partager une gastronomie riche en saveurs, saine, simple et abordable. La gamme de produits s’enrichit, avec quatre riz, qui est un ingrédient phare de la gastronomie traditionnelle et typique italienne. Un ingrédient que l’on retrouve dans les risotto, les arancini, les soupes…

Ainsi, quatre produits sont à découvrir et déguster, le riz Carnaroli, le riz Arborio, le riz Venere et le riz Risotto. Parmi ces quatre nouveautés, France Net Infos a pu découvrir les deux premiers, des produits du val et de la plaine de Pô, la plus vaste région de riziculture d’Europe.

Le riz Carnaroli est le préféré des grands cuisiniers, comme des petits, avec ses grains longs et arrondis. L’ingrédient est ferme et riche en amidon, il se cuisinera plus particulièrement pour un risotto, ou une paëlla. Entre fermeté et crémeux, le produit pourra aussi se retrouver en accompagnement d’un plat principal en sauce, ou dans les desserts, comme la torta au riz au lait, ou encore le gâteau de riz de Sienne. Il est conditionné sous vide, pour une meilleure conservation et à retrouver en 500g ou 1kg.

Le riz Arborio présente un grain plus gros et rond, il reste blanc et riche en amidon. L’ingrédient reste ferme, ce qui est plus appréciable pour un risotto « al dente » et crémeux comme en Italie. Il a la particularité d’absorber la saveur des ingrédients durant la cuisson, proposant ainsi des risotto savoureux et onctueux, parfumés et délectable. Il pourra aussi s’utiliser dans la recette des arancini, ces boules de riz panées et frites originaires de Sicile. Là aussi, le produit est conditionné en format de 500g ou 1kg, sous vide.

Les deux autres produits sont idéaux pour d’autres recettes, l’un parfait pour les risotto et l’autre, au grain noir, pour accompagner des plats. Ainsi la marque Florelli présente une nouvelle gamme de riz, complète et idéale, pour cuisiner de délicieuses recettes italiennes traditionnelles, avec de véritables produits italiens !

La marque Florelli est à retrouver par ici…